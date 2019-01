“Afval achtergebleven na klimaatbetoging” blijkt afval van doortocht carnavalstoet in Hasselt te zijn LH

29 januari 2019

11u06

Bron: Facebook 0 Op Facebook circuleert een foto van afval op een kruispunt waarvan de verspreider beweert dat het zou achtergebleven zijn na de klimaatmars in Brussel van afgelopen zondag. “Op meerdere plaatsen in Brussel zijn er na de klimaatbetoging afvalhopen met zelfs plastiek achtergebleven”, luidt het bijschrift. Volgens verschillende mensen die de beelden bekeken hebben, gaat het echter duidelijk om afval dat achtergelaten werd na een carnavalstoet in Hasselt. Wie de foto verspreidde, is niet duidelijk.

Gentenaar Bilal Bruggen, die de foto gisteravond deelde, zegt in het bijschrift “Deze foto is na een CARNAVALSTOET in HASSELT !!!” Ook volgens anderen werd de foto genomen in Hasselt, meer bepaald aan de Thonissenlaan waar het kantoor van ABN AMRO en de Holiday Inn-hotel zich bevinden. “Ik kan met 100% zekerheid zeggen dat dat een foto is van Hasselt. Rechtdoor is de ondergrondse parking, links is er een hotel”, luidt een andere reactie.

De Facebookpost werd 114 keer aangeklikt en kreeg meer dan honderd reacties van vooral verontwaardigde mensen. Het bericht werd ook al massaal gedeeld. “Elf jaar in Brussel gewoond, en daar nooit een geelzwarte paal van een verkeerslicht gezien. Roodwit zijn die dingen in het Brusselse gewest, of gewoon grijsgrijs”, zegt een persoon die elf jaar in de hoofdstad gewoond heeft.

“Foto’s van na het carnaval in Hasselt moeten mensen doen geloven dat dit de afvalberg is na de klimaatmars. Als er al ook maar iets van afval de grond heeft geraakt tijdens de betoging werd het opgeraapt door betogers met vuilniszakken. Ook het afval dat daar al lag. Brussel was toen weer een propere stad”, reageerde nog iemand anders.