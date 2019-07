“Afschuwelijke daad”: vier kittens gedumpt in glascontainer in Herstal LH

10 juli 2019

11u13

Bron: Sudinfo

In het Luikse Herstal hebben werknemers van de milieudienst vier kittens gered die gedumpt waren in een glascontainer. Het waren alerte passanten die de katjes hoorden miauwen en de stadsdiensten verwittigden.

De zomer is vaak geen goede tijd voor huisdieren. Zo worden er elk jaar tijdens de zomermaanden veel huisdieren achtergelaten. Maar soms neemt dierenverwaarlozing echt gruwelijke proporties aan. In Seraing hebben hulpdiensten afgelopen zondag nog een kitten levend en wel uit een ondergrondse afvalcontainer gehaald. De jonge grijze kat was er door onbekenden gedumpt. Maandag werden in het nabijgelegen Herstal vier kittens aangetroffen in een glascontainer.

“Ze waren echt uitgehongerd. Waarom gooien mensen de dieren in de container? Het was duidelijk de bedoeling om hen geen kans te geven om te overleven. Zonder hun gemiauw zouden ze van de honger gestorven zijn of gedood door glas dat in de container gegooid wordt. Dit is echt een afschuwelijke daad. Er zijn andere manieren dan dit om een dier in de steek te laten. Ik probeer in het hoofd te kruipen van mensen die dat doen, maar echt, ik kan het niet”, zegt een verontwaardigde Bojana Visic van Animal Welfare.

De milieudienst doet nu al het mogelijke om de dader te vinden, schrijft Sudinfo. Als de persoon kan worden geïdentificeerd, riskeert hij of zij op zijn minst een administratieve sanctie of zelfs een strafrechtelijke vervolging.

De kittens zijn er ondertussen een stuk beter aan toe zijn dankzij de goede zorgen van het personeel van afvalintercommunale Intradel. “Iemand nam hen mee naar huis om ze te voederen en zal ze toevertrouwen aan goede baasjes”, klinkt het nog.