"Actie is wel degelijk politieke staking en kost 40 miljoen euro" jv

10u06

Bron: Belga 5 Photo News De spoorstaking door de socialistische overheidsvakbond ACOD heeft een prijskaartje van 40 miljoen euro. Dat heeft het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) becijferd. De werkgeversorganisatie betreurt deze "politieke staking" door het ACOD.

Volgens de vakbond is de actie van geen politieke staking. "Dit is een staking tegen onze werkgever. Dit is geen politieke staking", aldus ACOD-voorzitter Chris Reniers dit weekend.



Maar bij het VBO noemt men de staking wel degelijk politiek, verwijzend naar het samenvallen van de actie met de beleidsverklaring van de premier. De werkgeversorganisatie roept de vakbondsmensen op hun verantwoordelijkheid te nemen, af te zien van acties en de dialoog op een constructieve manier aan te vatten.



"We willen we aantonen dat een staking nooit onschuldig is en alle burgers in hun portefeuille raakt", zegt Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO. De organisatie berekende dat je met 40 miljoen euro 169.491 combitickets voor Rock Werchter, 15.384.615 pakjes friet of een halve Boeing 737-700 kan kopen.

"Keuze om burgers te hinderen"

Volgens de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka zet ACOD zich met de 24 urenstaking buitenspel. "In plaats van de dialoog kiezen ze ervoor heel wat gewone burgers te hinderen. Dit is onverantwoord: de burgers worden getroffen om de ambtenaren te beschermen", aldus Voka, dat de regering oproept tot het invoeren van een minimale dienstverlening voor het openbaar vervoer.