"Accijnsverhoging op alcohol blijft overheid geld kosten” TTR

05 november 2018

17u41

Bron: Belga 28 Door de accijnsverhoging op alcoholische dranken van november 2015 heeft de federale overheid in totaal bijna 655 miljoen euro minder ontvangen uit alcohol dan was voorzien. Dat klaagt Vinum Et Spiritus, de Belgische federatie voor wijn en gedistilleerde dranken, drie jaar na het invoeren van de maatregel aan. “De accijnsverhoging schiet daarnaast ook haar doel met betrekking tot volksgezondheid voorbij”, klinkt het.

"Bovendien was de daling in afgenomen volumes die volgde op de prijsverhoging, zo drastisch dat de overheid over een periode van 33 maanden maar liefst 198 miljoen euro aan btw-inkomsten is misgelopen", zegt algemeen directeur van Vinum Et Spiritus Geert Van Lerberghe.



De maatregel, waarbij de accijnzen op wijn en gedistilleerde dranken met respectievelijk 30 en 41 procent werden verhoogd, moest niet alleen een positief effect hebben op de staatskas, maar ook op onze volksgezondheid. “Ook daar is niets van in huis gekomen”, zegt Van Lerberghe. "Uit het meest recente rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat Belgen in de periode 2015-2017 zo'n 12,1 liter pure alcohol consumeerden. In de periode 2009-2011 was dat 11,4 liter."

Grensaankopen

"De stijgende consumptie staat in schril contrast met de dalende verkoop van spirits en wijnen in België. Aan het einde van 2017 is de verkoop ervan met respectievelijk 23,9 procent en 7,5 procent gedaald in vergelijking met 2015. De combinatie van dalende verkoop- en stijgende consumptiecijfers wijst op de toenemende problematiek van grensaankopen."

Vinum Et Spiritus zegt te begrijpen "dat het voor de regering moeilijk ligt om een half jaar voor de verkiezingen toe te geven dat dit onderdeel van de taxshift zo verkeerd heeft uitgepakt". De sectorfederatie hoopt echter dat een nieuw regeerakkoord soelaas zal bieden. "Wij willen ons alvast opstellen als constructieve gesprekspartner", aldus Van Lerberghe.