"Aanwezigheid van Puigdemont is een last voor België" SPS

18u37

Bron: Belga 2 REUTERS Hoogleraar internationaal recht Jan Wouters van de KU Leuven denkt dat de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont niet veel gehoor zal krijgen bij de Europese partners in Brussel. "Hij heeft geen statuut meer om met mensen te praten, want hij is afgezet. Ik vrees dat alle deuren voor hem gesloten zullen blijven, op een aantal sympathiserende parlementsleden na", voorspelt de hoogleraar.

Puigdemont is naar België gekomen om "de democratische deficits van Spanje aan te kaarten in het hart van Europa", zo zei hij vandaag tijdens zijn toespraak. Maar Wouters vindt zijn komst eerder op een vaandelvlucht lijken, en vraagt zich luidop af wat Puigdemonts doelstellingen zijn. "Als hij hier niet was op uitnodiging van Belgische politici, dan is de vraag wat hij hier komt doen. Hij komt hier naar het hart van de Europese Unie, maar hij is bij niemand formeel te gast geweest."

Wouters vernam dat Puigdemont de komende tijd in ons land wil blijven, wat volgens de hoogleraar hoe dan ook een last is voor België. Ook als Puigdemont hier geen politiek asiel aanvraagt, kan ons land in een penibele situatie terechtkomen als Spanje een Europees aanhoudingsbevel uitvaardigt tegen hem. "Dan wordt het geen zaak van de politiek, maar van het gerecht. Hij zou zijn uitlevering dan kunnen aanvechten met als argument dat hij in Spanje geen eerlijk proces zal krijgen. Als de rechter instemt en Puigdemont niet wordt overgeleverd, zal het tot een forse ruzie tussen België en Spanje komen", aldus Wouters. Volgens Wouters is er ook geen sprake van een "regering in ballingschap", omdat Madrid alle bevoegdheden heeft overgenomen.

"Dubbele strafbaarheid"

Jogchum Vrielink, professor rechtstheorie aan de Brusselse universiteit Saint-Louis, stelt op Twitter dat voor Spanje geen succes gegarandeerd is via een Europees aanhoudingsbevel. Daarbij is immers altijd een "dubbele strafbaarheid" vereist, wat wil zeggen dat de strafbare feiten ook in de lidstaat waaraan om overlevering wordt verzocht strafbaar moeten zijn. De Belgische strafwet kent wel een aantal misdrijven tegen de staat, maar volgens Vrielink lijkt het niet uitgesloten dat het om actievere vormen van verzet moet gaan.

Een andere optie voor Spanje is terug te vallen op uitleveringsverdragen, maar daar geldt dan weer de zogenaamde "political crimes exeption". Politieke misdrijven kunnen volgens Vrielink in principe geen grondslag voor uitlevering vormen.