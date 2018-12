"Aanwezigheid van premier Michel in Marrakesh was super belangrijk”: ngo’s die meewerkten aan pact zijn tevreden AW

10 december 2018

20u02

Bron: Belga 8 De Belgische ngo's die mee betrokken waren bij het overleg over het VN-migratiepact, vinden het "super belangrijk" dat premier Charles Michel uiteindelijk toch als vertegenwoordiger van de Belgische regering aanwezig was in Marrakesh. "We hopen dat hij dat engagement nu ook omzet in daden", klinkt het bij ontwikkelingsorganisatie 11.11.11 en bij Fairwork Belgium, dat de rechten van buitenlandse werknemers verdedigt.

"We waren echt geschrokken van het debat dat in België was uitgebarsten, nadat België zich in september nochtans al tot het akkoord geëngageerd had”, steekt Flor Didden van 11.11.11 van wal.



“De manier waarop de premier hier aanwezig was, is belangrijk", vult Jan Knockaert van Fairwork Belgium aan. "Hij had hier een flauwe speech kunnen geven, waarbij iedereen in slaap viel. Maar het was één van de meest dynamische toespraken die we hier tot nu toe gezien hebben. Er sprak een duidelijk engagement van België uit."

Invullen van het pact

"We hopen dat hij nu ook met dat engagement aan de slag gaat", vervolgt Knockaert. “Het pact is namelijk niet bindend. Maar als je in een felle toespraak zo naar voren treedt, dan moet je toch ook wel eens nadenken over de manier waarop de 23 doelstellingen in het pact ingevuld worden."

De organisaties stellen ook verbaasd te zijn over "alle onwaarheden en misverstanden die bewust in het debat ingebracht zijn", verduidelijkt Didden nog. "Het positieve daaraan is dat het debat zo wel in het publieke domein gebracht is en dat het parlement een heel duidelijk signaal gegeven heeft, met een tweederdemeerderheid die zich voor het compact heeft uitgesproken."

Betrokkenheid van de ngo’s

De twee ngo's werden de voorbij twee jaar betrokken bij het overleg dat geleid heeft tot het migratieakkoord. "En er werd zeker naar ons geluisterd", zegt Didden. "Onze bezorgdheden werden meegenomen. Maar als zaken politiek moeilijk lagen in België, werd ons ook eerlijk gezegd dat het niet kon. We waren bijvoorbeeld voor een veel sterkere veroordeling van detentie van kinderen. Maar dat bleek heel moeilijk, omdat er net een nieuw centrum geopend werd in België".