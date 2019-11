“Aantal uitbetaalde terugkeerpremies aan migranten halveerde in periode 2016-2018" ES

10 november 2019

13u43

Bron: Belga 1 In 2018 betaalde de overheid 1.965 premies uit aan migranten die vrijwillig terugkeerden naar hun land van herkomst. Dat is iets meer dan een halvering in vergelijking met de 3.576 premies in 2016. Dat blijkt uit het antwoord van minister Maggie De Block, bevoegd voor asiel en migratie, op een schriftelijke vraag van Kamerlid Yoleen Van Camp (N-VA).

In het kader van het vrijwilligeterugkeerprogramma wordt de terugreis georganiseerd vanuit België tot in het land van herkomst en worden alle kosten vergoed. Afhankelijk van zijn statuut kan de betrokkene ook een terugkeerpremie en reïntegratiesteun krijgen in zijn land van herkomst. Deze steun kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een zaak op te starten, een woning te huren of te renoveren, medische kosten te betalen, ...

Fedasil beschikt over loketten in Brussel, Gent, Antwerpen, Luik en Charleroi om migranten te informeren en te begeleiden. Het doet daarbij een beroep op andere organisaties.

Uitbetaalde terugkeerpremies door de jaren heen

Het aantal uitbetaalde terugkeerpremies steeg de afgelopen jaren van 3.001 in 2014 tot 3.576 in 2016 om vervolgens te dalen tot 2.835 in 2017 en 1.965 in 2018. In de eerste vier maanden van 2019 werden er 530 uitbetaald. De uitgekeerde bedragen schommelden tussen 809.395 euro in 2016 en 375.211 euro in 2018.

In de volledige periode, van 2014 tot 30 april 2019, werd in totaal 3.007.881 euro uitbetaald voor 15.279 vrijwillige terugkeren of 196,8 euro per dossier.