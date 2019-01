“Aankondiging Brusselse multitransportbiljet was ‘prematuur’” kv

18 januari 2019

21u14

Bron: Belga 0 De aankondiging dat reizigers ten laatste vanaf begin volgend schooljaar met een JUMP-ticket of MTB+-abonnement in Brussel en in een zone van 11,5 kilometer rond de hoofdstad zouden kunnen reizen met NMBS, MIVB, De Lijn en TEC, was "prematuur". Dat heeft Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) vandaag gezegd in het Brussels parlement. De wil om tot een akkoord te komen, is er wel, zei hij.

Begin januari kondigde voorzitter van het stuurcomité van het Gewestelijk Expresnet Jean-Pierre Hansen aan dat het ten laatste vanaf volgend schooljaar mogelijk zou zijn om met de bestaande formules in het Brusselse gewest, JUMP en MTB, in Brussel en in een zone van 1,5 kilometer rond het Hoofdstedelijk Gewest te reizen met NMBS, MIVB, De Lijn en de TEC.

Volgens Hansen dateerde die beslissing van eind november en moest ze gewoon nog definitief bekrachtigd worden door het comité van de ministers van Mobiliteit. Het idee voor het hele project dateert al van 2006.



Maar volgens Brussels minister Pascal Smet is Hansen te voortvarend geweest. "Sommigen praten te snel, maar wij willen een akkoord. De onderhandelingen waren nog niet afgelopen", zei hij vandaag in het Brussels parlement. Volgens DéFI-parlementslid Emmanuel De Bock, die de minister ondervroeg, "hebben sommigen misschien willen anticiperen op een mislukking en hebben ze daarom prematuur gecommuniceerd."

De Bock is voorstander van een voorstel van resolutie in het Brussels parlement en het Brussels gewest, maar ook in alle gemeenten ten zuiden van Brussel, om de MTB-zone uit te breiden naar de stations op hun grondgebied.