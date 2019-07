“Aan je dikke handen kleeft veel bloed”: Waalse zanger neemt beleid en uiterlijk van Maggie De Block onder vuur Sven Van Malderen

17 juli 2019

18u32

Bron: La Dernière Heure/Sudpresse 156 “Sinds jij aan de macht bent, kan mijn buurvrouw haar antibiotica niet meer betalen. De behandeling van migranten? Er is geen verschil tussen jou en Theo Francken. Aan je handen kleeft zo veel bloed dat je dikke armen zullen rotten in de hel.” Maggie De Block krijgt er in een protestsong stevig van langs van de Waalse zanger Cédric Gervy. MR-senator Georges-Louis Bouchez vindt de beledigingen veel te ver gaan en dient vandaag normaal gezien klacht in bij Unia.

De poppen gingen aan het dansen nadat Gervy het lied vorige zondag gezongen had op het festival LaSemo in Edingen (naast Herne, net onder de taalgrens; nvdr). De zanger noemt haar ook nog een “dikke trut” en raadt haar aan om iets aan haar gewicht te doen. En dat alles op de tonen van ‘Miss Maggie’, een striemende aanklacht van de Franse zanger Renaud tegen het toenmalige beleid van de Britse premier Margaret Thatcher.

Gervy heeft het lied al veel langer in zijn repertoire staan, de bovenstaande beelden uit Edingen dateren bijvoorbeeld van vorig jaar. Via sociale media kwam het deze keer echter ook enkele Franstalige liberale kopstukken ter ore. Vooral voor Bouchez zijn al die slagen onder de gordel een brug te ver.

“Vrouwenhaat”

“Ik stap hiermee naar Unia om twee redenen”, klinkt het. “Eerst en vooral: de hele tekst straalt vrouwenhaat uit. Als Maggie De Block een man was, zou haar dit niet overkomen zijn. En ten tweede: hij pakt haar puur op haar gewicht. Die woorden kwetsen te hard. Een beetje kritiek moet kunnen, maar in dit geval draait het enkel nog om gratuite beledigingen.”

Bouchez zit zelf nochtans ook nooit verlegen om een forse uitspraak, onder de taalgrens wordt hij bestempeld als aandachtszoeker en mediageile solist. Heel wat tegenstanders vinden daarom ook dat het MR-lid overdrijft. “Vrije meningsuiting moet toch kunnen?”, klinkt het.

“Gedachtepolitie ontstaan”

“Ik snap de paradox, ja. Maar wat zouden die mensen ervan vinden als een boegbeeld uit hun leefwereld het slachtoffer zou worden? Wat als een zanger plots het uiterlijk van Greta Thunberg op de korrel zou nemen? Er is een soort gedachtepolitie ontstaan die overal wel discriminatie in ziet, maar dit zien ze dan vrolijk door de vingers. Ik ga De Block hierover inlichten, het is dan aan haar om eventuele gerechtelijke stappen te nemen.” Bouchez vraagt zich tot slot openlijk af of festivals die “dit soort artiesten” op het podium zetten nog wel subsidies zouden moeten krijgen.

“Schandalig”

“Ik wil me niet te veel mengen in de kern van de discussie, maar ik wil toch graag het principe van de vrije meningsuiting verdedigen”, oordeelt festivalorganisator Samuel Chapel. “Het argument van de subsidies bovenhalen, vind ik zonder meer schandalig. Artistieke vrijheid moet blijven bestaan.”

“Ik zie hier trouwens niet meer in dan een parodie. Kranten als ‘Charlie Hebdo’ gaan nog veel verder. In een democratie moet iedereen zijn gedacht kunnen zeggen.”

“Ook onschuldige liedjes”

Ook Gervy zelf vindt de heisa flink overdreven. “Het was niet mijn bedoeling om in het middelpunt van de belangstelling te staan”, verdedigt hij zich. “Ik heb een uur lang opgetreden, daar zaten ook onschuldige liedjes tussen over Walibi en jongeren.”

“Ik heb dit lied wel vaker gebracht, maar toen was er blijkbaar geen vuiltje aan de lucht. Het verschil is natuurlijk dat er nu enkele liberale politici uit Edingen in mijn publiek zaten, zo is de bal aan het rollen gegaan. Maar als ik het goed begrijp, mag er dus geen enkele kritiek gegeven worden als de politiek het festival sponsort.”

“Politici kunnen niet om met zelfspot”

De man is naast zanger ook nog leerkracht. Hij betreurt dat zijn teksten nu verkeerd geïnterpreteerd worden. “Het is absoluut niet mijn intentie om alle zwaarlijvige mensen te beledigen. Ik leer mijn studenten net dat ze verdraagzaam moeten zijn. Hier heb ik me gewoon in de plaats gezet van een persoon die moeite heeft om de ziekenhuisfactuur te betalen. Natuurlijk is die dan razend op het beleid.”

“Ik leg zelfs nog uit aan het publiek dat het een kwaad lied is jegens een heel gemeen persoon. Een karikatuur dus. Het is natuurlijk niet mijn meest subtiele tekst, maar politici kunnen simpelweg niet om met zelfspot. In andere liedjes richt ik mijn pijlen trouwens ook op andere partijen. Ach, tegenwoordig mag er niets meer gezegd worden. Dan kunnen we er beter wat om lachen, toch?”

De Block zelf tilt er niet te zwaar aan. “Vrije meningsuiting moet altijd kunnen. Iedereen mag bijgevolg ook zelf oordelen over het niveau van het nummer”, laat haar woordvoerder subtiel verstaan.