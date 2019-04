“Aan een ‘guerre des flics’ heb ik niets”, reageert De Wever na kritiek van politie en parket op aanpak drugsoorlog Redactie

02 april 2019

07u16

Bron: Humo, eigen berichtgeving 26 Binnenland De Antwerpse politie en parket sparen burgemeester Bart De Wever (N-VA) niet als het gaat over de aanpak van de drugscriminaliteit in de stad. In Humo geven ze scherpe kritiek op zijn ‘war on drugs’. De Wever is niet opgezet met de kritiek. “Aan een ‘guerre des flics’ heb ik niets.”

Het drugsgerelateerde geweld in Antwerpen neemt hand over hand toe. Vorige maand ontploften er vijf handgranaten in de stad. Hoe is het zover kunnen komen? Drugsmagistraat Ken Witpas en Manolo Tersago van de federale gerechtelijke politie stellen in een interview met Humo burgemeester De Wever voor zijn verantwoordelijkheid.

Als het gaat over de ‘war on drugs’ die De Wever in 2013 lanceerde, erkent Tersago dat er op korte termijn veel straatdealers van straat hebben geveegd. “De burgemeester heeft toen de kans laten liggen om de lokale recherche op het niveau net boven die straatdealers af te sturen”, legt hij uit.

De burgemeester heeft de kans laten liggen om de lokale recherche op het niveau net boven die straatdealers af te sturen

De speurders zien hoe er een nieuwe functie is ontstaan in het milieu, die van “criminele coördinator”. Zij sturen mensen in de Antwerpse aan, vaak vanuit het buitenland, en behoren niet noodzakelijk tot een clan of familie. Die losse verbanden maken het moeilijker om een bende op te rollen.

Preventie

Ook pleiten ze in Humo voor een betere preventie. “De mensen die nu om meer arrestaties roepen, zijn dezelfden die de financiering van hulpverlening hebben afgebouwd”, zegt Witpas. Hij wijst er op dat straathoekwerkers nuttige informatiebronnen kunnen zijn voor de politie.

Het Kali-team krijgt eveneens kritiek. Dat is het paradepaardje van de drugsbestrijding van het stadsbestuur, met daarin mensen van de lokale recherche en de federale gerechtelijke politie. Tersago geeft aan dat hij niet betrokken was bij de oprichting ervan. Hij betreurt dat de fiscus onvoldoende kan worden ingeschakeld om de drugscriminelen te pakken waar het pijn doet: in hun portefeuille.

“Aan een ‘guerre des flics’ heb ik niets”

Burgemeester Bart De Wever reageerde al op de kritiek. “Als politiediensten onderling zwarte pieten doorschuiven, dan winnen alleen de criminelen”, zegt hij. “Aan dit soort commentaar heeft de Antwerpenaar niets. We willen net de samenwerking met het parket en de gerechtelijke politie versterken. Aan een ‘guerre des flics’ heb ik niets.’