“Aalsterse horecazaak zette mij op straat omdat ik borstvoeding wilde geven” Katrin Swartenbroux

16 februari 2020

22u40

Bron: De Morgen 2 Een Aalsterse horecazaak heeft een jonge vrouw weggestuurd omdat ze haar drie maanden oude baby borstvoeding wilde geven. Nu ze daarover haar beklag gedaan heeft op sociale media regent het verontwaardigde reacties.

In een veel gedeelde Facebookpost beschrijft de vrouw hoe de uitbaters van The Dutch Inn eerder al opmerkten dat haar baby te luid huilde. Toen ze het kind wilde voeden, zeiden ze dat ze dat niet vonden kunnen in een horecazaak. “Toen ik daarover in gesprek probeerde gaan, nam de man onze drank weg en werden we de zaak uitgestuurd met de melding: ‘Zet het maar op Facebook als het u niet aanstaat’.”

Op sociale media regent het reacties waaruit vooral onbegrip blijkt voor de beslissing van de uitbaters. De jonge vrouw zelf is verontwaardigd. “Onvoorstelbaar dat mensen nog steeds zo respectloos omgaan met mama’s die simpelweg hun kind willen voeden.”

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat een vrouw die haar kind de borst geeft wordt geweerd. Vorig jaar nog stuurde een redder van het Leuvens zwembad Sportoase een voedende moeder naar “een meer discrete plaats”. Ook dat ging niet onopgemerkt. “Als het gaat om voeden van baby’s in de publieke ruimte, dan denk ik dat we er als maatschappij juist alles aan moeten doen om dat te faciliteren”, zei kinderarts An Eerdekens daar destijds over in het Radio 1-programma ‘De Wereld Vandaag’.

Mogen commerciële zaken vrouwen die hun baby de borst willen geven legaal gezien wel weren? Enkele weken terug werd borstvoeding in de Kamer als als beschermend criterium toegevoegd aan de genderwet. De wet moet nog in het Staatsblad verschijnen, “maar er is dus wel de expliciete erkenning dat discriminatie op basis van borstvoeding in ons land echt niet kan”, aldus Evita Willaert (federaal parlementslid voor Groen; nvdr) op Twitter.

The Dutch Inn werd telefonisch gecontacteerd, maar was niet bereikbaar voor commentaar.