“99,9 % zeker dat bubbel van vijf partijen door wil, niemand is nog voorstander van MR” mvdb

31 juli 2020

19u56

Bron: VTM Nieuws - Belga - Terzake 20 Preformateur Bart De Wever (N-VA) acht de kans dat “de bubbel van vijf partijen” (N-VA, PS en sp.a, CD&V en CdH) tot een vergelijk komen om samen een regering te vormen op “99,9 procent”. Voor de vijf extra zetels die nodig zijn voor een meerderheid (75 zetels) lonkt hij enkel naar Open Vld, dat dan deFranstalige collega’s van MR zou moeten dumpen.



“Ik denk dat niemand nog voorstander is van de MR. Niet om persoonlijke veto’s, wel om een kwestie van vertrouwen. Ik vertrouw er 100% op dat Georges-Louis Bouchez dit wil doen mislukken", verklaarde de N-VA-voorzitter op ‘VTM Nieuws’.



Volgens De Wever hebben hij en zijn PS-collega Paul Magnette een evenwicht gevonden in alle thema’s: sociaal, economisch, fiscaal en institutioneel. Vijf partijen hebben zich akkoord verklaard om hierover te onderhandelen. “Ze zijn kritisch, maar willen meedoen.”



De liberalen zijn met hun eigen nota afgekomen. “Hun verkiezingsprogramma, een sprookjesnota die bedoeld is om te mislukken”, omschrijft De Wever ze.

De N-VA-voorzitter zou het “crimineel onverantwoord” vinden om de onderhandelingen te laten mislukken en deed een oproep aan iedereen om zich verantwoordelijk te gedragen. Hij richtte zijn pijlen op de MR. “Niemand is nog voorstander van de MR”, aldus De Wever. MR-voorzitter Bouchez is er alleen op uit om de onderhandelingen te laten mislukken. De Franstalige liberalen hebben vandaag zeven ministers in de zittende federale regering (een ‘Potemkinregering’ dixit De Wever in Terzake) en voelen zich daar goed bij.”

Indien de formatie succesvol is, treedt De Wever dan zelf toe tot het kabinet? “Over de casting spreken, houden we tot op het laatst”, liet hij in het midden.

Bij de Franstalige socialisten van Paul Magnette deelt men de analyse van De Wever. Volgens de PS is er voor de vijf partijen een basis om verder te onderhandelen en is het mogelijk om vooruitgang te boeken. Maar die vijf partijen hebben samen slechts 70 zetels en daarom heeft de koning gevraagd om die sokkel te verbreden. Eerder vandaag gaf koning Filip De Wever en collega Magnette een week extra tijd.

