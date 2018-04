91-jarige vrouw is meesterbrein achter fiscale miljoenenfraude: 6 maanden cel en 7 miljoen armer Jürgen Eeckhout

20 april 2018

11u27

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een 91-jarige vrouw uit Dendermonde, die decennialang immense belastingfraude pleegde voor een bedrag van 12,35 miljoen euro, is veroordeeld tot 16 maanden cel, waarvan tien maanden met uitstel en 600.000 euro boete.

De rechtbank legde haar ook een verbeurdverklaring van 2,4 miljoen euro op. Haar zoon, die mee profiteerde van de fraude, kreeg 8 maanden cel, waarvan de helft met uitstel en 240.000 euro boete. Hij moet een verbeurdverklaring van 127.000 euro betalen. Samen met haar zoon is de bejaarde vrouw door deze veroordeling, de schikking die ze met de fiscus getroffen had en de successierechten die ze nog moet betalen, ruim 7 miljoen euro armer.

De vrouw, die getrouwd was met een textielbaron, ging erg gewiekst te werk en wordt aanzien als het meesterbrein. Zo versluisde ze het geld naar buitenlandse rekeningen en zette ze een Panamese off-shorevennootschap op zodat ze de belastingen een rad voor de ogen kon draaien. De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) becijferde dat ze een bedrag van 12,35 miljoen euro heeft achtergehouden voor de fiscus.

Het parket vervolgde haar voor witassen en het niet aangeven van roerende inkomsten (fiscale fraude), nalatenschap en buitenlandse rekeningen. Haar zoon stond terecht voor dezelfde tenlasteleggingen, en ook voor fiscale valsheid en het gebruik van dat vals stuk. Volgens de rechter is het niet bewezen dat de vrouw het volledige bedrag van 12,35 miljoen euro heeft witgewassen. De rechter oordeelde echter dat enkel voor een bedrag van ‘slechts’ 2,54 miljoen euro duidelijk is dat die van illegale oorsprong is. Van het resterende bedrag kon het niet aangetoond worden dat het wel van illegale oorsprong was.

Met de fiscus heeft de dame een schikking getroffen voor een bedrag van 6 cijfers. Daarnaast moet ze aan Vlaanderen nog 20 procent successierechten betalen op het bedrag van 12,35 miljoen euro dat ze bij het overlijden van haar echtgenoot geërfd had.