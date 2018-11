“80 procent relschoppers Charleroi al gekend”, vanavond opnieuw filterblokkades in Wallonië, grenspost van Hensies geblokkeerd richting België TT

25 november 2018

18u27

Bron: Belga 10 ‘Gele hesjes’ blijven ook deze namiddag blokkades en filterblokkades opzetten op verscheidene verkeersassen in Wallonië. Om 13.30 uur telde de federale politie acties op zeven plaatsen, waaronder de grenspost van Hensies (E19 Valenciennes-Bergen), die in de richting van België volledig geblokkeerd is. Ondertussen zeggen de burgemeester en de provinciegouverneur dat 80 procent van de relschoppers van gisteren in Charleroi bekenden van het gerecht waren.

Afgelopen nacht werden in Charleroi zware vernielingen aangericht. In totaal werden 27 vandalen opgepakt die in de beweging van de gele hesjes geïnfiltreerd waren. Ruim 80 procent van hen is tussen de 18 en 28 jaar oud en heeft een strafblad. Vanavond worden 180 politieagenten ingezet om op het terrein de openbare orde te handhaven.

De burgemeester van Charleroi, Paul Magnette, de gouverneur van de provincie Henegouwen, Tommy Leclercq, en de lokale politie hamerden vanmiddag op een gezamenlijke persconferentie op het onderscheid tussen de ‘gele hesjes’ die vreedzaam actie voeren, en het honderdtal relschoppers dat in de beweging infiltreerde enkel om amok te maken. De vandalen gooiden met straatstenen en ijzeren staven naar de politie. Ze vernielden stadsmeubilair, vensters van het stadhuis en van het justitiepaleis, bushokjes, parkeerautomaten. De gemeentediensten waren zondag in de weer om één en ander te herstellen.

“In totaal werden 27 mensen gearresteerd, van wie er vijf gerechtelijk werden aangehouden”, zei Magnette. “We hebben de profielen van deze mensen al geanalyseerd, die heel jong zijn en van wie 80 procent bekendstaat bij het gerecht, vooral voor feiten van verdovende middelen. De helft van hen komt uit Charleroi, de overigen uit de provincies Luik en Namen of uit andere steden in Henegouwen. Ze zijn duidelijk naar hier gekomen om rel te schoppen”, aldus de burgemeester.

“We kunnen niet tolereren dat Charleroi en zijn inwoners worden aangevallen. Om die reden zullen de manschappen deze zondagavond versterkt worden.”

Vijf pelotons van 36 agenten

Zo zullen vijf pelotons van 36 politieagenten naar de uithoeken van de stad worden gestuurd om te voorkomen dat relschoppers samenscholen. “Er is een fenomeen van stadsguerrilla, met kleine splintergroepen die zich over de stad verspreiden, wat onze interventies bemoeilijkt”, zegt Philippe Stratsaert van de lokale politie van Charleroi.

“Maar we hebben toch een op de vijf vandalen opgepakt. We analyseren hun profielen en de camerabeelden, om zo veel mogelijk mensen te kunnen identificeren. We willen ook het parket en onderzoeksrechters sensibiliseren, zodat er een strenge reactie kan komen tegen de daders van dergelijke feiten”, besluit Stratsaert.

Grote file door blokkade aan grensovergang

‘Gele hesjes’ blijven ook vanavond blokkades en filterblokkades opzetten op verscheidene verkeersassen in Wallonië. Deze namiddag telde de federale politie acties op zeven plaatsen, waaronder de grenspost van Hensies (E19 Valenciennes-Bergen), die in de richting van België volledig geblokkeerd is.

Volgens de federale politie is een dertigtal Franse betogers aanwezig aan deze grenspost. In de richting van Frankrijk hebben ze een filterblokkade opgezet. Daardoor staan er vanuit files op de E19 en op de parallelweg N51, zo meldt Touring. Nog in Henegouwen wordt een deel van de E19 zondagavond tijdelijk afgesloten om een veiligheidszone in te stellen rond het brandstofdepot in Feluy.

De E19 wordt afgesloten tussen Familleureux en het verkeersknooppunt Nijvel-A54, zo meldt de gemeente Seneffe op Facebook. Op die manier moeten nieuwe incidenten rond het depot van Feluy, een Seveso-bedrijf, voorkomen worden.

Er staan nog op vijf andere plaatsen filterblokkades opgesteld. Drie daarvan staan in de provincie Luxemburg, waar actievoerders ter hoogte van de verkeerswisslaar tussen de N4 en N86 in Marche-en-Famenne zijn samengekomen. Ook staat er een filterblokkade op de N89 aan het verkeersknooppunt met de E411 in Libramont. Intussen is er ook een nieuwe hindernis opgedoken ter hoogte van de afrit van de E25 aan de Baraque Fraiture.

In de provincie Luik organiseren 150 “gele hesjes” op de E25 Luik-Maastricht nog altijd blokkades, die slechts enkele minuten duren. Tot slot is er in Henegouwen een blokkade op de N55 Le Roeulx-Binche aan het tankstation Q8.

“Valse” reporter van krant La DH brengt nacht achter tralies door

Een verslaggever van de krant Le Dernière Heure die een reportage maakte van de gebeurtenissen in Charleroi, is door de politie opgepakt, die hem verweet een “valse journalist” te zijn. Hij bracht de nacht in de cel door voordat hij zonder uitleg werd vrijgelaten.

Patrick Lefèbvre, correspondent van La DH, was rellen aan de rotonde Marsupilami aan het filmen toen hij naar eigen zeggen brutaal aangesproken werd door de politie. “Ik droeg nochtans mijn oranje hesje waarop ‘pers’ staat en mijn legitimatiekaart hing rond mijn hals.”

De politie liet hem daarna even met rust, maar toen hij een actie van de politie filmde, werd hij door een agent vastgegrepen, die beweerde dat hij een valse journalist was. Hij werd opgepakt en zonder schoenen en broeksriem in de cel gegooid, waar hij tot 7 uur opgesloten bleef. “Dan hebben ze me vrijgelaten zonder uitleg en zonder verhoor. Alleen een onderofficier heeft me excuses aangeboden.”

De journalist noemde de arrestatie “willekeurig”.