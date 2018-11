“80 procent relschoppers Charleroi al gekend”, vanavond opnieuw filterblokkades in Wallonië, grenspost van Hensies geblokkeerd richting België TT

25 november 2018

16u58

Bron: Belga 0 ‘Gele hesjes’ blijven ook deze namiddag blokkades en filterblokkades opzetten op verscheidene verkeersassen in Wallonië. Om 13.30 uur telde de federale politie acties op zeven plaatsen, waaronder de grenspost van Hensies (E19 Valenciennes-Bergen), die in de richting van België volledig geblokkeerd is. Ondertussen zeggen de burgemeester en de provinciegouverneur dat 80 procent van de relschoppers van gisteren in Charleroi bekenden van het gerecht waren.

Volgens de federale politie is een dertigtal Franse betogers aanwezig aan deze grenspost. In de richting van Frankrijk hebben ze een filterblokkade opgezet.

De zes andere filterblokkades staan in de provincies Luxemburg (3), Luik (2) en Henegouwen (1), met name op de N4 Namen-Bastenaken aan de Total-rotonde in Aye, op de N63 aan de rotonde van Wex in Marche-en-Famenne, op de N89 aan het verkeersknooppunt met de E411 in Libramont, op de N671 ter hoogte van de afrit van de E40 in Herstal, op de E25 Luik-Maastricht, waar de blokkades slechts enkele minuten duren, en op de N55 Le Roeulx-Binche aan het tankstation Q8.

“Tachtig procent amokmakers gekend”

Afgelopen nacht werden in Charleroi zware vernielingen aangericht. In totaal werden 27 vandalen opgepakt die in de beweging van de gele hesjes geïnfiltreerd waren. Ruim 80 procent van hen is tussen de 18 en 28 jaar oud en heeft een strafblad. Vanavond worden 180 politieagenten ingezet om op het terrein de openbare orde te handhaven.

De burgemeester van Charleroi, Paul Magnette, de gouverneur van de provincie Henegouwen, Tommy Leclercq, en de lokale politie hamerden vanmiddag op een gezamenlijke persconferentie op het onderscheid tussen de ‘gele hesjes’ die vreedzaam actie voeren, en het honderdtal relschoppers dat in de beweging infiltreerde enkel om amok te maken. De vandalen gooiden met straatstenen en ijzeren staven naar de politie. Ze vernielden stadsmeubilair, vensters van het stadhuis en van het justitiepaleis, bushokjes, parkeerautomaten. De gemeentediensten waren zondag in de weer om één en ander te herstellen.

“In totaal werden 27 mensen gearresteerd, van wie er vijf gerechtelijk werden aangehouden”, zei Magnette. “We hebben de profielen van deze mensen al geanalyseerd, die heel jong zijn en van wie 80 procent bekendstaat bij het gerecht, vooral voor feiten van verdovende middelen. De helft van hen komt uit Charleroi, de overigen uit de provincies Luik en Namen of uit andere steden in Henegouwen. Ze zijn duidelijk naar hier gekomen om rel te schoppen”, aldus de burgemeester.

“We kunnen niet tolereren dat Charleroi en zijn inwoners worden aangevallen. Om die reden zullen de manschappen deze zondagavond versterkt worden.”

Ook in Parijs vonden er rellen plaats.