"8 burgemeesters, 296 schepenen, 107 gemeente- en 700 OCMW-raadsleden minder vanaf 2019"

De gemeenteraad in Antwerpen. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) voorspelt op basis van een simulatie dat het aantal lokale mandatarissen vanaf 2019 flink zal dalen. Volgens de VVSG zullen de Vlaamse gemeenten het dan moeten doen met acht burgemeesters, 296 schepenen, 107 gemeenteraadsleden en bijna 700 OCMW-raadsleden minder. Hiervoor zijn er volgens de VVSG drie oorzaken.

Het aantal schepenen daalt met 277 door de bepaling in het Gemeentedecreet dat het maximale aantal schepenen overal met één eenheid vermindert. Vandaag kunnen de Vlaamse gemeenten ten hoogste 1.594 schepenen aanstellen, zonder de OCMW-voorzitters die aan het college worden toegevoegd.

Door de zeven fusieprojecten, waarbij 15 gemeenten betrokken zijn, verdwijnen er nog eens 19 schepenambten. Dat is ook het geval voor acht burgemeesters, 107 gemeenteraadsleden en 69 leden van de OCMW-raad.

Samensmelting gemeenteraad en OCMW-raad

Het decreet lokaal bestuur bepaalt voorts dat met uitzondering van de zes faciliteitengemeenten rond Brussel en Voeren de gemeente- en OCMW-raden vanaf 2019 uit dezelfde mensen zullen bestaan. In alle OCMW's wordt wel een bijzonder comité opgericht, dat zal beslissen over individuele steundossiers. Dit comité is evenwel kleiner dan de OCMW-raad vandaag, met een daling van ruim 600 mandatarissen tot gevolg. De gemeentelijke fusies zorgen zoals al gemeld voor een bijkomende vermindering van het aantal comitéleden met 69.

VVSG-woordvoerder Jan Leroy maakt wel enig voorbehoud ten aanzien van deze cijfers. Zo voerde de VVSG haar simulaties uit op basis van de bevolkingscijfers van begin 2017, terwijl het de gegevens van 1 januari 2018 zijn die de definitieve aantallen zullen bepalen.

Daarnaast is er vandaag de dag nog niet voor elk fusieproject een definitieve gemeenteraadsbeslissing genomen. Tot slot is het wachten op de goedkeuring van het decreet lokaal bestuur, waarvan het Vlaams parlement de behandeling binnenkort start.