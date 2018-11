€5.300 boete betaald in plaats van €53. "En ik krijg mijn geld niet terug” Stephanie Romans

19 november 2018

05u46 0 Even snel een verkeersboete betalen, dacht een vrouw uit Kortrijk - waarop ze 5.300 euro overschreef in plaats van 53. Al een half jaar probeert ze haar geld terug te krijgen. “Moet dat nu echt zo lang duren?”

Christine Tytgat (69) stond op het punt om op reis te gaan toen ze op 14 mei nog snel even een verkeersboete betaalde. “Toen ik de overschrijving deed, was ik een beetje gehaast”, zegt de gepensioneerde onderwijzeres uit Aalbeke. “Ik wilde dat per se voor mijn vakantie afhandelen.” Maar ze vergat een komma, waardoor ze in plaats van 53 euro 5.300 euro overschreef. “Ik begrijp nog steeds niet helemaal hoe die betaling erdoor is gekomen.”

Toen ze de fout opmerkte, was het geld al vertrokken. Christine belde meteen naar de helpdesk. “De medewerker beloofde dat ik het geld snel terug zou krijgen: binnen de twintig dagen.” Het geld kwam niet, dus bleef de vrouw bellen. “Intussen heb ik al zeker vijf keer iemand anders aan de lijn gehad die me telkens belooft de fout snel recht te zetten. Vandaag zijn we een half jaar verder en heb ik het nog steeds niet terug. Akkoord, ik maakte zélf een vergissing, maar moet het nu zo lang duren om mijn geld terug over te schrijven? Gelukkig krijgen wij elke maand ons pensioen en hebben we momenteel geen grote uitgaven. Anders hadden we stilaan wel een probleem.”

Christine mailde met de moed der wanhoop naar haar burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld). “Voor een goedwerkende overheid is dit niet normaal”, vindt die. Edwin Landtsheere, woordvoerder van de FOD Justitie, beaamt dat. “Het is niet de bedoeling dat deze vrouw al zo lang op haar geld wacht. We gaan zo snel mogelijk uitzoeken wat er is misgegaan en zorgen dat ze haar geld terugkrijgt.”

Computer lost het op

In de toekomst moet de afhandeling van boetes die niet correct betaald zijn volledig automatisch verlopen. “Dat systeem staat nog niet op punt door technische problemen. We willen pas starten als we zeker zijn dat het programma 100 procent correct loopt. Wie een klein bedrag verkeerd betaalt, of twee keer betaalt voor dezelfde boete, moet dus langer wachten op een terugbetaling. Voor grote bedragen, zoals in dit geval, maken we een uitzondering. Deze dame is niet de enige die per vergissing veel te veel betaalt.”