“4 op de 5 Belgen steunt PVDA-eis voor minimumpensioen van 1500 euro” kv

22 september 2019

00u44

Bron: Belga 5 De handtekeningenactie die de PVDA vorige week lanceerde ter ondersteuning van haar wetsvoorstel voor een minimumpensioen van 1.500 euro voor iedereen na 40 jaar werken, heeft al meer dan 40.000 handtekeningen opgeleverd. Dat heeft Kamerfractieleider Raoul Hedebouw gisteren in Bredene gezegd tijdens de eerste dag van het Feest van de Solidariteit Manifiesta.

Het minimumpensioen van 1.500 euro zou volgens Hedebouw een serieuze verbetering betekenen in vergelijking met de huidige situatie. Mannen krijgen in ons land nu een gemiddeld pensioen van 1.240 euro per maand, vrouwen 989 euro. Daarmee zijn de pensioenen in ons land bij de laagste in Europa. In onze buurlanden zijn ze gemiddeld liefst 50 procent hoger. Volgens de resultaten van een recente enquête zou in beide landsdelen 4 op 5 Belgen achter de PVDA-eis staan.

Kosten ruimschoots gedekt door miljonairstaks

Volgens de PVDA zou de invoering van de maatregel de overheid jaarlijks 2,2 miljard kosten. Het bedrag loopt op tot 2,8 miljard als de regeling ook voor de zelfstandigen zou gelden. De partij wil deze meeruitgave financieren met inkomsten uit de door haar bepleitte miljonairstaks op de zeer hoge inkomens (goed voor 7 à 8 miljard euro) en opvoering van de strijd tegen fiscale fraude (geschatte opbrengst van 3 miljard euro).

Burgerinitiatief

Omdat de 48 wetsvoorstellen die de PVDA tijdens de vorige legislatuur indiende, op een na nooit besproken werden, wil de partij gebruikmaken van de nieuwe wetgeving op het burgerinitiatief. Het parlement keurde die dit voorjaar goed. De wetgeving verplicht het parlement om burgers te horen die meer dan 25.000 handtekeningen verzamelden voor een voorstel. De PVDA wil het wetsvoorstel daarom dit keer indienen samen met 100.000 handtekeningen. Om die te verzamelen gaf de partij zichzelf drie maanden tijd. Tien dagen na de lancering staat de teller al op 41.253.

Mede door het goede weer was de eerste dag van Manifiesta een schot in de roos. Enkele duizenden namen gisteren deel aan allerlei lezingen en debatten over allerhande sociale thema's zoals vrouwenrechten, klimaat, arbeidsduurvermindering, racisme... Voor het ganse weekend zijn meer dan 13.000 tickets verkocht. Onder meer Juliana Lumumba, dochter van de vermoorde Congolese leider Patrice was aanwezig. Van de optredens was dat van Goran Bregovic het hoogtepunt. Vandaag zal onder meer de Braziliaanse ex-president Dilma Rousseff een lezing geven en concerteert Adamo.