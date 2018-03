"4 op 5 uitwijzingsbevelen worden niet uitgevoerd" Redactie

20 maart 2018

17u51 0 De kans dat een illegaal of een uitgeprocedeerde asielzoeker een uitwijzingsbevel straffeloos kan negeren is in dit land vier keer groter dan dat hij ook effectief wordt uitgewezen. Dat zegt Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas, die de cijfers opvroeg bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Van de 45.601 uitwijzingsbevelen - die betrekking hadden op 38.441 individuen - die in 2017 werden uitgeschreven, zijn er 8.536 uitgevoerd. Minder dan 1 op 5 dus. De overige personen die een bevel om het grondgebied te verlaten hebben ontvangen, werden verondersteld hun vertrek zelf te organiseren. Hoeveel er dit ook effectief deden, blijft gissen.

Bijzonder veelzeggend is volgens het Vlaams Belang-kamerlid dat het in 19.551 gevallen ging om illegalen die eerder reeds een dergelijk bevel hadden gekregen – en dat vervolgens aan hun laars lapten. “Sinds het aantreden van Francken is er amper 20 procent kans dat een uitwijzingsbevel ook effectief wordt uitgevoerd. Die eenvoudige vaststelling is diep doorgedrongen in het illegalencircuit”, aldus Pas.

Volgens het Vlaams Belang-Kamerlid ligt het kalf gebonden bij de structurele ondercapaciteit in de gesloten terugkeercentra. Er wordt weliswaar steevast aangekondigd dat de capaciteit zal worden opgevoerd, maar feit is dat slechts een fractie daarvan binnen deze legislatuur zal worden gerealiseerd. Een snelle oplossing kan volgens Pas nochtans worden gevonden door een aantal van de huidige asielcentra - met zo’n 5.500 leegstaande plaatsen - te sluiten en het geld dat daardoor vrijkomt versneld te investeren in nieuwe terugkeercentra. “Nu de asielcijfers weer aan het stijgen zijn is het primordiaal dat we een duidelijk signaal geven dat wie hier illegaal voet aan wal zet, linea recta wordt gerepatrieerd.”