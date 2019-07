“3 tot 12 miljard extra nodig voor Vlaams klimaatbeleid” ttr

05 juli 2019

06u17

Bron: belga 2 binnenland De volgende Vlaamse regering moet goed nadenken over hoe ze de klimaatuitdaging aanpakt en hoe ze het Europese doel wil halen om de CO2-uitstoot met 35 procent te verlagen tegen 2030. Dat zeggen de sociale partners in een advies, meldt De Tijd vandaag.

Daarbij is ook een cijferoefening nodig. Volgens de vakbonden en de werkgevers moeten de huidige investeringen in infrastructuur verdubbeld of zelfs verdriedubbeld worden. De Vlaamse regering zal ruw geschat 3 tot 12 miljard euro extra per jaar moeten investeren. Ter vergelijking: het budget van de Vlaamse regering bedraagt ongeveer 47 miljard euro.

Zo zullen extra investeringen nodig zijn in woningrenovaties bij gezinnen die dat zelf niet kunnen betalen. "Het gaat over gezinnen die in de slechtste en minst geïsoleerde woningen wonen en die geen 40.000 tot 60.000 euro kunnen betalen voor een diepgaande energetische renovatie", zegt Caroline Copers, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).

Ook in scholen zijn extra klimaatinvesteringen nodig, net zoals in het openbaar vervoer en de fietsinfrastructuur. De vakbonden en werkgevers pleiten daarom voor een breed debat over de manier waarop Vlaanderen de klimaatuitdaging en de Europese doelstellingen wil aanpakken.