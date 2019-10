"20 miljoen is niets vergeleken met de onwezenlijk riante levensstandaard van Piqueur” jv

17 oktober 2019

19u44

Bron: belga 0 "Een bedrag van 20.000.000,00 euro is als het ware niets in verhouding tot de onwezenlijk riante levensstandaard van het gezin van Jeroen Piqueur.” Dat stelt het Gentse hof van beroep in het arrest waarin de garantiestelling van 20 miljoen euro aan Optima Bank bevestigd werd. “Een buitenmaatse riante levensstandaard op de kap van een ander”, voegt Geert Lenssens, advocaat van de gedupeerden, eraan toe.

De vrouw van de voormalige Optima-topman Jeroen Piqueur had de nietigverklaring gevraagd van de garantiestelling omdat zij er geen toestemming voor gegeven had, maar het hof wees net als de rechtbank in eerste aanleg die vraag af.

Jeroen Piqueur wil zich "tegen veel beter weten in, nodeloos naïef voordoen door zich te verschuilen achter een geheel van fiscale en andere constructies, opgezet in een kluwen van (participaties in) vennootschappen", stelt het arrest. "Ook het bedoelde appartement te Knokke met een waarde van ruim 3.000.000,00 euro is ingebed in een structuur. (..) Of de buitenmaatse riante levensstandaard van het gezin (van Jeroen Piqueur, nvdr.) ook daadwerkelijk was/is gekoppeld aan persoonlijke eigendom/zakelijke rechten, was/is blijkbaar niet belangrijk voor het gezin. Zij hebben zich immer en steeds buitenmaats riant opgehouden middels constructies en een structuur. Dat de vennootschappen/groeperingen uiteindelijk in lamentabele toestanden verkeren, kan het gezin nu niet ten goede komen."

Het hof verwijst onder meer naar de wagens en boot van Piqueur. "Onwaarschijnlijke financiële passiva gelet op R/C-verhoudingen passen in het plaatje. Voertuigen waaronder een oldtimer Aston Martin, een Rolls-Royce Phantom en een golfkar passen eveneens in het plaatje, zo ook een voertuig Porsche Carrera GT en een (privé)jacht dat (blijkbaar) medio 2018 werd verkocht voor een bedrag van nagenoeg 12.000.000,00 euro. Een bedrag van 20.000.000,00 euro is als het ware niets in verhouding tot de onwezenlijk riante levensstandaard van het gezin. De aanvoering als zou het vanzelf spreken dat een bedrag van 20.000.000,00 euro het gezinsbelang in gevaar brengt, gaat in de gegeven omstandigheden (bekeken en geëvalueerd in het najaar van 2014) allerminst op", aldus het arrest.

Genadeloos afgestraft

Enkele burgerlijke partijen in het Optima-dossier zijn tevreden dat het Gentse hof van beroep de garantiestelling van 20 miljoen euro aan Optima Bank bevestigd heeft. Voor het eerst worden de “praktijken van Piqueur genadeloos afgestraft”, zegt hun advocaat, meester Geert Lenssens. “Dat is moreel belangrijk voor alle mensen die hun centen kwijt zijn.”

Lenssens en zijn advocatenkantoor SQ Law treden op een voor een reeks gedupeerde rekeninghouders van Optima, van wie verschillende partij waren in deze zaak. Het arrest is volgens Lenssens “vernietigend” voor voormalig Optima-topman Jeroen Piqueur en zijn vrouw, die de nietigverklaring van de garantiestelling had gevraagd.

“Het hof van beroep besliste dat de gedupeerde rekeninghouders met recht en reden partij werden in de zaak. Door het arrest vergroot de ‘pot’ waarmee de gedupeerden kunnen vergoed worden aanzienlijk”, zegt de advocaat namens zijn cliënten. “Maar nieuw is dat het hof deze keer ook de praktijken van Piqueur en co genadeloos en snoeihard heeft afgestraft. Zij voerden een buitenmaatse riante levensstandaard op de kap van een ander.”

Geen druk van NBB

“Anders dan ze (Piqueur en zijn vrouw, nvdr) willen voordoen, blijkt absoluut niet dat de leidinggevende figuren van NBB (Nationale Bank van België) op ongeoorloofde wijze druk of dwang hebben uitgeoefend”, stelt het Gentse hof van beroep nog in het arrest.

Piqueur betwistte de garantiestelling van 20 miljoen euro uit zijn persoonlijk vermogen die hij eerder deed aan Optima Bank. Volgens Piqueur kaderde de garantie in de afbouw van Optima Bank, en moet hij zijn engagement niet nakomen omdat het faillissement zou uitgelokt zijn door de Nationale Bank van België (NBB). Een video-opname die de NBB in 2014 maakte waarin Piqueur de garantiestelling van 20 miljoen euro aanvaardt, zou volgens hem ook aantonen dat het geld niet van toepassing zou zijn bij een faillissement. Maar het hof maakt dus brandhout van die stelling.

Piqueur en zijn echtgenote kunnen nog cassatieberoep aantekenen tegen het arrest van het hof van beroep.