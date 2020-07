20.000 euro cash uit woning van bejaarde (94) gestolen mvdb

10 juli 2020

12u45

Bron: Sudpresse - Facebook 0 SERAING (Prov. LUIK) Inbrekers hebben in de nacht van maandag op dinsdag meer dan 20.000 euro aan contant geld gestolen uit een woning in het Luikse Seraing, schrijven de Sudpresse-kranten. De alleenstaande bewoonster Lucienne (94) die thuisverpleging krijgt, lag te slapen op het gelijkvloers. De diefstal uit de woonkamer moet tussen middernacht en 2.00 uur ‘s nachts hebben plaatsgevonden.

De zwarte tas waarin de bankbiljetten lagen bleek meegenomen uit een kast. Volgens haar kleinzoon Jonathan Grun had zijn grootmoeder zulk groot bedrag aan spaargeld in huis omdat ze geen vertrouwen had in de banken.

Er zijn volgens de politie geen sporen van braak. Kleinzoon Grun verklaart dat slechts een beperkt aantal mensen een sleutel hebben. Hij doet in de krant een oproep naar getuigen en zoekt concreet een wandelaar met een hond die door buurtbewoners zou zijn opgemerkt. Op Facebook stelt Grun de dief voor de keuze: het gestolen bedrag terug in de brievenbus steken, zo niet dreigt hij met geweld en staat hij niet in voor zijn daden.



