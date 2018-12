“17 jaar lang vermogen van reactor Tihange 2 niet gecontroleerd”: Electrabel ontkent formeel ADN

18 december 2018

19u10

Bron: Belga 0 Zeventien jaar lang zou volgens de RTBF het vermogen van reactor Tihange 2 niet gecontroleerd zijn. Beheerder Electrabel ontkent dat echter formeel.

De reactor zou boven het vermogen hebben gedraaid dat het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) toestaat, aldus de RTBF.

“Het is verkeerd te zeggen dat we de controles niet uitvoeren”, reageert Anne-Sophie Hugé, woordvoerster van Engie-Electrabel. Ze verduidelijkt dat de controles voortdurend en automatisch plaatsvinden en verplicht zijn. “Die maatregelen zijn verplicht volgens de exploitatieregels van de eenheden.”



"Tijdens het laatste externe onderzoek van het vermogen van Tihange 2 de afgelopen weken is een kleine afwijking vastgesteld. Het FANC is onmiddellijk op de hoogte gebracht. Analyses zijn aan de gang. Maar we kunnen nu geen conclusies trekken en al zeker niet besluiten dat de eenheid aan een te hoog vermogen heeft gedraaid.”