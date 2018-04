"100 euro betalen of je krijgt boete": prostitués dienen klacht in wegens afpersing door Brusselse politie HR

26 april 2018

12u26

Bron: Belga 10 Vier prostitués hebben donderdag klacht ingediend tegen de lokale politie Brussel-Hoofdstad-Elsene omdat die hen afgeperst zou hebben. Dat meldt Sonia Verstappen van het collectief Utopsi, dat de rechten van sekswerkers verdedigt. Volgens de prostitués dwong de politie hen om 100 euro te betalen om te vermijden dat ze een boete zouden krijgen.

De feiten zouden in november 2017 en februari 2018 hebben plaatsgevonden in de Alhambra-wijk, tijdens controle-acties tegen het lokken van klanten op de openbare weg. Sinds mei 2017 bestaat er immers een gemeentereglement dat prostitués verbiedt klanten te lokken op de openbare weg. Wie zich daar niet aan houdt, riskeert geen GAS-boetes maar politiestraffen. Het reglement geldt ook voor de klanten, en verbiedt hen onder meer het verkeer te storen door te traag te rijden of door prostituées aan te spreken.

100 euro of boete

"De vier mensen die klacht hebben ingediend, waren geen klanten aan het lokken toen de politie hen oppakte", zegt Sonja Verstappen. "Zij werden, net als prostituées die eenzelfde verhaal vertellen, opgepakt toen ze hun woning of een hotel verlieten. Er was dan ook geen enkele reden voor hun arrestatie."

Toch werden ze door de agenten onder druk gezet om 100 euro te betalen, in ruil waarvoor ze niet vervolgd zouden worden, aldus Utopsi. De politie zou er ook mee gedreigd hebben hen langer in de cel te houden als ze niet betaalden. Zowel Utopsi als de Ligue des Droits de l'Homme, de vzw Espace P., die sekswerkers begeleidt, en Atlas, een vereniging die zich op mannelijke prostitués richt, steunen de klacht.