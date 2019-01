'1 euromaaltijden' “in alle stilte” stopgezet, “maar er was een duidelijke einddatum”, zegt minister Homans TT

11 januari 2019

17u41

Bron: Belga 0 De Vlaamse projecten rond '1 euromaaltijden' zijn afgelopen. Dat is te horen bij Vlaams minister voor Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA). Er komt een grondige evaluatie en het is aan de volgende Vlaamse regering om te beslissen of het initiatief al dan niet wordt voortgezet. In 2017 werden bijna 50.000 gezonde maaltijden aangeboden aan kansarme kinderen voor 1 euro.

De Leuvense schepen van Welzijn Bieke Verlinden (sp.a) meldt op Facebook dat het project "in alle stilte is begraven". "Steden en gemeenten, ook Leuven, die bij gebrek aan meer structurele plannen hadden ingetekend op het project, krijgen geen budget meer om de maaltijden verder aan te bieden aan kinderen."

Het kabinet-Homans bevestigt dat het initiatief afloopt. "De projecten zijn niet allemaal op hetzelfde moment gestart en zijn dus ook nog niet allemaal afgelopen, maar ze zitten in de eindfase. Tegen maart moeten alle rapporten zijn doorgestuurd", is te horen. "De bedoeling is dat er nu een grondige evaluatie komt door de administratie. We zullen bekijken in welke mate de projecten kwetsbare kinderen hebben kunnen bereiken en toeleiden naar de hulpverlening. Dat laatste was een belangrijke doelstelling, het ging niet louter om de maaltijden op zich."

De volgende Vlaamse regering kan dan beslissen of ze opnieuw van start gaat met het initiatief. Minister Homans wijst er op dat alle deelnemers wisten dat het om experimentele projecten ging, met een duidelijke einddatum. Zelf staat ze naar eigen zeggen nog steeds achter het idee.

In 2017 werden er 49.757 maaltijden van 1 euro geserveerd, bijna dubbel zoveel als in 2016. Daarvoor werd 1.169.767 euro uitgetrokken. Cijfers voor 2018 zijn er nog niet, maar verwacht wordt dat de stijging van 2017 zich in 2018 voortzet.