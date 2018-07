"1.000 euro voor wie gouden tip geeft": stichting wil koste wat kost weten wie Zoya de kat zwaar toetakelde DJG kg

18 juli 2018

17u30

Bron: Eigen berichtgeving 139 De Luxemburgse organisatie Friends4East Foundation zegt een beloning van 1.000 euro uit te reiken aan degene die meer kan vertellen over de mishandelde kat Zoya die gisteren in Gent werd teruggevonden. Van de dader is nog steeds geen spoor.

De stichting steunt onder andere Gaia en meerdere vzw's die zich met katten bezighouden, zo vertelt oprichter Ignace Meuwissen. "Ik doe dit in naam van iedereen die van dieren houdt. Zij kunnen zichzelf niet verdedigen," aldus Meuwissen. "Ik wil hiervan een voorbeeld maken; men moet gestraft worden voor deze daad."

Zoya, een kat van twee maanden oud, werd gisteren zwaar verminkt aangetroffen vlak bij haar huis in Gent. De kat had verschillende messteken over het hele lichaam en ook haar staart werd afgesneden. De dader is niet bekend, maar met een beloning hoopt Meuwissen daar verandering in te brengen.



"Wij bij Friends4East Foundation stellen een bedrag ter beschikking van 1.000 euro voor de tip die kan leiden tot de dader. Het bedrag zullen wij elke maand optrekken tot de dader gevat is", klinkt het. De organisatie plant een bericht op Facebook te verspreiden waarin ze specifiek de regio Gent aanspreken.