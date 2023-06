Binnenkort ‘Billionaire Battle’? Kooigevecht tussen Elon Musk en Mark Zuckerberg lijkt in de maak

KIJK. Mark Zuckerberg krijgt jiujitsu-les van wereldkampioen

Die uitdaging komt er niet zomaar. Zuckerberg is grote fan van vechtsporten, won al medailles in Braziliaans jiujitsu en traint voor gevechten in mixed martial arts (MMA). In een Instagram Story deinst hij dan ook niet terug voor de uitdaging van Musk. Sterker nog: aan technologiewebsite The Verge laat Meta-woordvoerder Iska Saric weten dat het geen grap is en dat de bal in het kamp van Musk ligt.