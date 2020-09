Binnenkort alle Coca-Cola-flessen in Nederland uit 100% gerecycleerd plastic Aida Macpherson

08 september 2020

15u58 2 Omdat in Nederland volgend jaar op alle plastic flessen statiegeld wordt geheven, gaat Coca-Cola er alle flessen uit 100 procent gerecycleerd plastic maken. In België is dat niet het geval. “Straks wordt het ontbreken van statiegeld nog een handicap voor de Belgische drankenfabrieken”, waarschuwt Recycling Netwerk Benelux.

“Dit is een heel belangrijke stap naar een lagere klimaatvoetafdruk, door het gebruik van virgin plastic (plastic volledig gemaakt uit niet-gerecycleerd materiaal, red.) terug te dringen", reageert milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux verheugd. “Dit toont aan dat statiegeld werkt. Statiegeld stimuleert de bedrijven om naar een lokale, duurzame en circulaire economie te gaan.”



Ook voor de Nederlandse regering, die in april 2020 besliste dat vanaf 1 juli 2021 ook statiegeld komt op de kleine plastic flessen, is dit een opsteker. Amper vijf maanden later kondigt de frisdrankgigant aan dat al zijn plastic flessen in Nederland binnenkort uit 100% gerecycleerd plastic zullen bestaan.

En wat met België?

Voor België heeft de beslissing van Coca-Cola Nederland volgens Recycling Netwerk een wrange bijsmaak. De flessen die in België gemaakt worden (3 procent van de Coca-Cola flessen op de Nederlandse markt) zullen niét van gerecycleerd plastic zijn, verduidelijkt Coca Cola. In België is nog niet besloten dat er statiegeld op plastic flessen komt, wat het moeilijk maakt voor bedrijven om kwalitatief plastic recyclaat op de lokale markt te kopen.

“De Belgische regeringen moeten snel reageren: straks wordt het ontbreken van statiegeld nog een handicap voor de Belgische drankenfabrieken”, waarschuwt Recycling Netwerk. Daarom herhaalt de milieuorganisatie haar vraag aan de regeringen om in België snel statiegeld in te voeren. Die vraag is gericht aan de gewestregeringen, maar ook aan de nieuwe federale regering in wording. Statiegeld kan immers ook federaal ingevoerd worden als modaliteit van een fiscale maatregel, bevestigt de juridische studie in opdracht van de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM. “In de lopende onderhandelingen voor de Vivaldi-regering is dit een kans die de Belgische onderhandelaars niet mogen laten liggen”, aldus Recycling Netwerk.

134,7 miljoen euro aan opruim zwerfvuil

Ook beklemtoont Recycling Netwerk het belang van het invoeren van statiegeld, in de strijd tegen zwerfvuil. “Zwerfvuil is een van de grootste ergernissen van de burger. Jaarlijks slorpt het opruimen van zwerfvuil in Vlaanderen alleen al 134,7 miljoen euro belastinggeld op. Met statiegeld komen er 70 tot 90 procent minder blikjes en flesjes in het zwerfafval terecht.” Recycling Netwerk haalt ook het succes van statiegeld in andere landen aan. “In 40 landen dat het de meest efficiënte en doeltreffende oplossing voor zwerfvuil is. 8 op 10 Belgen zijn voorstander van de maatregel.” besluit Recycling Netwerk.