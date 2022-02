Bingo voor liefdesverhaal met vijf letters: software-expert bedenkt Wordle voor zijn vrouw om lockdown door te komen en wint jackpot

Betalings­be­drijf PayPal ziet minder groei met heropening winkels

Betalingsbedrijf PayPal heeft in het vierde kwartaal van afgelopen jaar last gehad van heropende winkels. Daardoor gingen mensen weer naar echte winkels en shopten ze minder online. Dat had als gevolg dat de groei van het aantal betalingen via de onderneming flink afnam. In het vierde kwartaal was er een toename van het totale betalingenvolume van 23 procent, het laagste percentage in de afgelopen twee jaar. In het derde kwartaal was er nog een groei van 26 procent.

