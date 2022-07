Bin Salman ontkent aan Biden dat hij journalist liet vermoorden - VS verwachten opvoering Saudische olietoevoer

UpdateDe Amerikaanse president Joe Biden is vrijdag toegekomen in Saudi-Arabië. Daar wachtte hem een aanvankelijk koele ontvangst. Tijdens zijn kiescampagne in 2020 had Biden gezegd dat hij van Saudi-Arabië een paria wilde maken vanwege de moord op journalist Jamal Khashoggi. Kroonprins Mohammed bin Salman, de feitelijke machthebber in Saudi-Arabië, ontkende tegenover Biden dat hij iets met de moord te maken had. Verder spraken de leiders over olietoevoer. De VS rekenen erop dat Saudi-Arabië de oliekraan verder opendraait. Het Witte Huis heeft dat in een verklaring naar buiten gebracht na de ontmoeting.

Tijdens zijn kiescampagne in 2020 had Biden gezegd dat hij Saudi-Arabië wilde isoleren omwille van de moord op de eerder in de VS werkzame journalist Jamal Khashoggi. Volgens Turkse en Amerikaanse speurders en onderzoekers van de krant ‘New York Times’ gaf de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman immers de opdracht voor de moord op de journalist in het Saudische consulaat in Istanbul in 2018.

Biden begroette de Saudische kroonprins vandaag met een vuistje. In een daaropvolgend gesprek ontkende Bin Salman dat hij verantwoordelijk was voor de moord op Khashoggi. Hij beweerde dat hij de verantwoordelijken ter verantwoording had geroepen, aldus Biden na afloop.

Tijdens het gesprek, waaraan ook andere Saudische leiders deelnamen, boekten partijen volgens Biden “aanzienlijke vooruitgang” op het gebied van veiligheid en economische kwesties. Zo was er overeenstemming over het verwijderen van vredestroepen van het strategisch gelegen eiland Tiran, voor de Saudische en Egyptische kust. De troepen zijn sinds 1978 gestationeerd op Tiran, als onderdeel van akkoorden uit dat jaar, die de basis vormden voor een vredesakkoord tussen Israël en Egypte.

Olietoevoer

Bij het bezoek van Biden aan het land is geen onmiddellijke toezegging voor een productieverhoging gedaan, maar de Amerikanen verwachten toch dat de Saudi’s zullen aansturen op het opschroeven van de olietoevoer. “Saudi-Arabië heeft toegezegd de wereldwijde oliemarkt in evenwicht te houden voor duurzame economische groei”, formuleerde het kantoor van de president. “Deze stappen en verdere stappen die we de komende weken verwachten, hebben en zullen de markten aanzienlijk helpen stabiliseren.”

Door de hoge brandstofprijzen aan de pomp staat de populariteit van Biden bij de Amerikaanse kiezer onder druk. Vandaar dat hem er bij zijn bezoek aan Saudi-Arabië veel aan gelegen was om het grote land aan te sporen meer olie te gaan produceren. Volgens de VS heeft oliekartel OPEC, waar de Saudi’s de belangrijkste partij zijn, nog voldoende productiecapaciteit om meer olie op te pompen om de hoge olieprijzen tegen te gaan.

Na afloop van de ontmoeting op topniveau meldden de VS en Saudi-Arabië in een gezamenlijke verklaring samen te willen werken aan het stabiel houden van de wereldwijde energiemarkten. Ook zouden beide landen overeenkomsten hebben gesloten voor samenwerking op het gebied van luchtvaart, defensie, zorg en duurzame energie, meldt het Saudische staatspersbureau SPA.

Volledig scherm De aankomst van Biden op de luchthaven van Saudi-Arabië. © AP

Koele ontvangst

Biden kreeg bij zijn aankomst vrijdag in Saudi-Arabië een uiterst koele ontvangst, toch in vergelijking met zijn voorganger Donald Trump. Op de vlieghaven in kuststad Jeddah wachtten hem vrijdag Khalid bin Faisal op, de gouverneur van Mekka, en Reema bin Bandar, de ambassadrice in de VS. Qua rang doen zij duidelijk onder voor de Amerikaanse president.

De koele ontvangst herinnert aan het bezoek van de gewezen Amerikaanse president Barack Obama, die in 2016 in Riyad verwelkomd werd door de plaatselijke gouverneur, prins Faisal bin Bandar. Obama's aankomst werd ook niet uitgezonden op de Saudische staatstelevisie, zoals gebruikelijk bij bezoeken van staatshoofden en regeringsleiders aan het koninkrijk. Niet veel eerder was koning Salman te zien, die op de landingsbaan intussen andere hooggeplaatste vertegenwoordigers begroette van buurlanden uit de regio.

Donald Trump, die er als Amerikaanse president bijzonder goede betrekkingen op nahield bij de machthebbers in het koninkrijk, werd bij zijn bezoek aan Riyad in 2017 wel zeer warm ontvangen. Koning Salman begroette Trump op de luchthaven. Trump van zijn kant deed mee aan een zwaardendans en boog diep voor de autoritaire heerser in Riyad. Het bezoek was vol van warme en grootmoedige gebaren.

De verwelkoming staat ook in groot contrast met Bidens ontvangst in Israël, waar niet alleen president Yitzhak Herzog en premier Jair Lapid hem opwachtten, maar ook een feestelijke ceremonie aan de gang was.