Bijziendheid bij jonge kinderen neemt toe: “Niet alleen de schuld van de lockdown”

In sommige Aziatische landen zouden al negen op de tien 20-jarigen lijden aan bijziendheid. Volgens een nieuwe Chinese studie zou het aantal bijziende jonge kinderen nog zijn toegenomen door de verschillende lockdowns van het afgelopen anderhalf jaar. De onderzoekers spreken daarom zelfs van ‘quarantainemyopie’. “Bij ons in Europa is de toestand nog niet zo dramatisch, al zien we ook een toename”, zegt oogspecialist en -chirurg Marnix Claeys. En die is niet alleen te wijten aan corona.

Ook Europa kent meer gevallen van bijziendheid bij kinderen, maar om die negatieve evolutie nu volledig toe te schrijven aan de coronapandemie, is te makkelijk. “Het gaat om een evolutie die al langer bezig is”, zegt dokter Claeys. “We zien al vijf à tien jaar een toename van bijziendheid bij jonge kinderen. En dat doordat we steeds vaker én jonger naar een schermpje zitten te staren, dat dan ook nog steeds kleiner wordt.” Natuurlijk heeft het niet geholpen dat we door de lockdowns moesten binnenblijven en door telewerken en onderwijs op afstand nog vaker naar onze computers, iPads en smartphones hebben zitten staren, maar ook zonder de pandemie zouden de cijfers de hoogte in gegaan zijn, aldus de oogspecialist.

Door het toenemend aantal bijzienden in onze regio komt ook het West-Europese onderzoek naar bijziendheid op gang. Dokter Claeys werkt momenteel nog met de Belgische onderzoeksgroep Myopie aan Belgische richtlijnen voor de behandeling van bijziendheid bij kinderen. Sinds december 2020 zijn er richtlijnen in Nederland, binnenkort dus ook in België.

Quote Als kinderen van 10 à 12 jaar bij ons komen, kunnen we niet meer doen dan hen op de problema­tiek wijzen, we kunnen hen de bijziend­heid niet meer afpakken Oogspecialist en -chirurg Marnix Claeys

Vanwaar die stijging?

Er zijn meerdere factoren die bijziendheid veroorzaken, bijvoorbeeld erfelijke aanleg, te weinig daglicht en te veel schermgebruik. Het goede nieuws: die laatste twee heb je zelf onder controle. Claeys benadrukt daarom dat het zeer belangrijk is om de schermtijd voor kinderen te beperken en hen vaker buiten te laten spelen. “Sommige kinderen halen wel twaalf uur schermtijd op een dag”, zegt hij. “Werken op de pc voor school, op de smartphone tokkelen tijdens de speeltijd en dan ’s avonds nog series kijken... Het stopt niet. De schermen worden ook steeds kleiner, wat erg intensief is voor de oogspieren. Veel zwaarder dan bijvoorbeeld rustig een boek lezen.”

Opvallend daarbij is dat bijziendheid vooral bij erg jonge kinderen toeneemt, bij volwassenen en jongeren is er een veel lagere toename. “Kinderen en vooral hun ogen zijn dan ook erg kwetsbaar”, legt Claeys uit.

Wat zijn de gevolgen?

Bovengenoemde factoren zorgen ervoor dat het oog langer wordt. En daardoor valt het licht anders binnen in het oog. Normaal breken en bundelen het hoornvlies en de ooglens het licht dat binnenvalt. Die stralen vormen samen een brandpunt, en dat brandpunt valt normaal op het netvlies. Bij bijziendheid verplaatst het brandpunt zich en valt het ietsje voor het netvlies. De stralen die samenkomen in het brandpunt zijn dan alweer terug uit elkaar aan het gaan als ze op het netvlies terechtkomen, wat ervoor zorgt dat we zaken die verder weg zijn niet meer scherp kunnen waarnemen.

Dat de lengte van het oog mettertijd toeneemt, naarmate ook de leeftijd stijgt, is niet abnormaal. Bijziendheid is een typische aandoening die in de tienerjaren start. Maar bij jonge kinderen is bijziendheid niet zomaar onschuldig. “Bijziendheid is echt een ziekte, we mogen het niet zomaar banaliseren”, zegt Claeys. “Bijziendheid is bovendien onomkeerbaar. De lengte van het oog kan alleen maar toenemen, behandelingen om het oog weer in te korten zijn er niet. Het probleem is niet zozeer dat de kinderen dan een bril moeten dragen — al is dat natuurlijk niet altijd fijn —, maar wel dat lange ogen ook gevoeliger zijn voor zowel lichtere als zwaardere oogziektes zoals cataract, glaucoom, netvliesloslating en maculadegeneratie. Als kinderen van 10 à 12 jaar bij ons komen, kunnen we niet meer doen dan hen op de problematiek wijzen. We kunnen hen de bijziendheid niet meer afpakken.”

Hoe is het te behandelen?

“Zodra kinderen slechter beginnen te zien, moet je onmiddellijk naar een oogarts, die kan dan bepalen van welke vorm van bijziendheid sprake is”, zegt Claeys. “De lengte van het oog en de snelheid waarmee het zicht achteruitgaat zijn daarbij de belangrijkste parameters. De gouden regel is: hoe meer de lengte van het oog afwijkt van wat gemiddeld is voor de leeftijd, hoe sneller de bijziendheid zal evolueren en hoe gevoeliger het oog is voor ziektes.”

Claeys spreekt van twee vormen van bijziendheid: basisbijziendheid, waarbij de lengte van het oog niet extreem snel evolueert, en snel evoluerende bijziendheid. Vooral die laatste vorm moet goed in het oog gehouden worden. Bij snel evoluerende bijziendheid moet er naast het dragen van een bril ook medicatie genomen worden om de evolutie af te remmen. Het gebruiken van oogdruppels is hiervoor actueel de enige behandeling met voldoende wetenschappelijke bevestiging. Dat afremmen zal vooral op latere leeftijd vruchten afwerpen. “De behandeling op jonge leeftijd is erg belangrijk voor wat er op 80-jarige leeftijd nog van visuele mogelijkheden rest.”

Laseren is ook een optie voor bijziendheid, al zal een laserbehandeling enkel het zicht herstellen, het oog blijft even lang en dus even gevoelig voor ziektes. Bij een laserbehandeling wordt de kromming van het oog aangepast, waardoor het brandpunt weer op het netvlies valt. De lengte van de ogen blijft ongewijzigd.

Wat kunnen ouders doen?

Zoals eerder vermeld zijn twee van de factoren die bijziendheid kunnen veroorzaken te controleren. Claeys raadt aan schermtijd in de mate van het mogelijke te beperken en kinderen vaker buiten op pad te sturen. “Als ze klaar zijn met hun huiswerk, laat ze dan geen pauze nemen op hun gsm of televisiekijken, maar laat ze buitenspelen, ravotten zoals vroeger.” Een andere truc is de 20-20-regel, waarbij je na 20 minuten schermtijd telkens minstens 20 seconden in de verte kijkt, zodat de ogen niet steeds gefocust zijn op iets op korte afstand en de oogspieren even kunnen ontspannen.

Ouders kunnen ook letten op gedragingen die op bijziendheid kunnen wijzen, want er vlug bij zijn kan bij de snel evoluerende vorm erg belangrijk zijn. Zo zal een bijziend kind nog dichter op een scherm kijken, zal het moeilijkheden hebben met te zien wat op het bord staat en met nijpende ogen naar een tv-scherm kijken. Merk je zulke dingen op bij je kind, contacteer dan meteen een oogarts.