Bijna helft van inflatie in eurozone te wijten aan toename van winsten van bedrijven

In de nasleep van de Russische inval in Oekraïne en een piek in de energieprijzen, steeg de inflatie in de eurozone, om te pieken op 10,6 procent in oktober 2022. Sindsdien is de stijging van de prijzen vertraagd tot 6,1 procent in mei, maar dat niveau blijft nog steeds veel hoger dan de doelstelling van twee procent van de Europese Centrale Bank.