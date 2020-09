Bijna heel Frankrijk kleurt nu oranje of rood, nog maar 2 departementen groen voor Belgische toeristen TTR

09 september 2020

18u29 22 Bijna heel Frankrijk kleurt nu oranje of rood. Nog maar twee departementen groen voor Belgische toeristen. Dat blijkt uit de meest recente update van de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

De Franse departementen Charente-Maritime en Creuse zijn groen. De overige departementen zijn rood of oranje. De analyse voor de kleurcodes gebeurt door de Belgische experten, die zich baseren op de epidemiologische evolutie in de verschillende landen van de laatste veertien dagen. Wie uit de rode zones terugkeert, moet verplicht in quarantaine gaan en een coronatest ondergaan. Bij terugkeer uit de oranje zones beveelt Buitenlandse Zaken een quarantaine en een test aan.



Disneyland Parijs, gelegen in het departement Seine-et-Marne, is nu een rode zone.

Oranje zone

Departementen Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Calvados, Cantal, Charente, Cher, Corrèze, Côtes-d’Armor, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gers, Haut-Rhin, Hautes-Alpes, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Mayotte, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Saint Martin, Savoie, Seine-Maritime, Somme, Saône-et-Loire, Sarthe, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne.

Rode zone

Ville de Paris ; Departementen Ain, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Côte-d’Or, Essonne, Gard, Guadeloupe, frans Guyana, Gironde, Haute-Corse, Haute-Garonne, Hauts-de-Seine, Hérault, Loiret, Martinique, Mayotte, Réunion, Rhône, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-d’Oise, Val-de-Marne, Var, Vaucluse, Yvelines.

Sinds 1 augustus moet iedereen die naar België terugkeert en langer dan 48 uur in het buitenland was ook een identificatieformulier invullen, de Public Health Passenger Locator Form. Dat moet binnen de 48 uur voor aankomst gebeuren.

De reisadviezen zijn terug te vinden op de website diplomatie.belgium.be.

