Bijna alle prototypes klaar: een blik op de mogelijke versies van Trumps muur ADN

20u02 0 AP, U.S. Customs and Border Protection Office of Public Affairs De deadline nadert met rasse schreden en dus werken arbeiders in Californië naarstig voort aan de acht mogelijke versies van de door de Amerikaanse president Donald Trump beloofde grensmuur met Mexico. Vier prototypes voor 'The Wall' zijn gemaakt van gewapend beton, vier anderen incorporeren bijkomende constructiematerialen. Het Amerikaanse agentschap voor douane en grensbescherming (CBP) heeft dronebeelden gedeeld van de prototypes.

De douanedienst gaf acht contracten aan zes bouwbedrijven om prototypes van de muur te bouwen. Met de deadline van 26 oktober om de hoek is de constructie van de verschillende ontwerpen - die worden neergepoot in San Diego - in een laatste fase aanbeland. Vijf designs zijn volledig gereed en omheind met waarschuwingstape, klaar om aan een kritisch oog en de nodige testen te worden onderworpen. Aan de andere prototypes wordt volop gewerkt, met de nodige kranen en bulldozers druk in de weer.

EPA

De prototypes zijn tussen de 5,5 meter en 9 meter groot en kosten gemiddeld 450.000 dollar per stuk. Met tot 9 meter hoog doen de gevaartes het bestaande grenshek - gemaakt van oude verroeste platen uit het tijdperk van de Vietnamoorlog - in het niets verdwijnen. Impressionant dus, en dat is exact de bedoeling. "Blijf weg", is de duidelijke boodschap.

AFP

Alle afgewerkte muurmodellen hebben beton als voornaamste materiaal, maar op het vlak van design zijn er grote verschillen. Zo heeft een bedrijf uit Maryland geopteerd voor een betonnen basis met bovenaan blauwe, metalen panelen. Een ander ontwerp, gemaakt door een bedrijf uit Alabama, heeft een brede betonnen basis die overgaat in een dunnere frame in de helft van de structuur en werd afgewerkt met pieken aan de bovenkant.

afp

Een ander al afgewerkt prototype heeft dan weer een doorzichtige onderkant, vanuit het idee dat grenspatrouilles activiteit aan de andere kant van de grens kunnen monitoren. Grensbewaker Theron Francisco ziet wel wat in die laatste optie, maar heeft ook twijfels. "Het is goed dat wij hen kunnen zien. Maar zij kunnen ons zo ook in de gaten houden natuurlijk."

afp

Als alle muurconcepten klaar zijn, zullen ze worden getest op hun doeltreffendheid om "illegale grensoverschrijdingen tegen te houden". Met andere woorden: hoe effectief houden de creaties mensen tegen die erover trachten te klimmen, een gat erdoor proberen te maken of er een tunnel onder willen graven? Zo wordt er bijvoorbeeld getest met "kleine gereedschappen en handgereedschap", maar niet met explosieven.

AFP

De bouw van een muur langs de ruim 3.000 kilometer lange grens tussen de Verenigde Staten en Mexico was een van de centrale verkiezingsbeloftes van Trump. Daarmee wil hij illegale immigratie en drugshandel tegengaan. Het totale kostenplaatje voor een dergelijke muur wordt geraamd op tientallen miljarden dollars. Trump heeft altijd verzekerd dat hij Mexico zou laten opdraaien voor de kosten, maar de Mexicaanse regering heeft herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat zij geen cent zullen betalen. In juli keurde het Huis van Afgevaardigden - het lagerhuis van het Congres - een begrotingswet voor 2018 goed die voorziet in 1,6 miljard dollar om te beginnen met de bouw van de muur. Dat moet nog door de Senaat worden goedgekeurd. Verwacht wordt dat de tekst in de Senaat heel wat tegenstand zal krijgen.

EPA

EPA