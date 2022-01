Bijna 30 centimeter sneeuw in Ardennen: “Sneeuwtapijt blijft ganse week liggen”

WeernieuwsEr lag al sneeuw in de Ardennen, en daar is afgelopen nacht nog bijna 10 centimeter bijgekomen. “Op het officiële meetpunt Mont-Rigi van het KMI ligt 27 centimeter”, zegt weerman David Dehenauw. “Het sneeuwtapijt zal bovendien nog een ganse week blijven liggen, met temperaturen rond het vriespunt.”

Gisteren trokken al heel wat mensen richting de Hoge Venen om van de sneeuwpret te genieten:

“Veel extra sneeuw zal er niet meer bijvallen”, zegt David Dehenauw. “Al is een sneeuwbui hier en daar ook niet uitgesloten.” Het weer is zondag ideaal voor een wandeling of om te langlaufen. Om te skiën, blijkt de sneeuw iets te drassig, zo meldt alvast de skipiste van Ovifat. “Op sommige plaatsen is inderdaad een mengeling van sneeuw en regen gevallen”, aldus Dehenauw.

Volgens de weerman zal het sneeuwtapijt wel nog de ganse week blijven liggen, met overdag temperaturen rond het vriespunt en ‘s nachts onder nul graden.

De laatste stand van zaken op de pistes voor wintersport, kan je hier checken.

Zondagmiddag wordt het wisselend bewolkt met de meeste opklaringen in het zuidwesten van het land. Lokaal kunnen er nog enkele buien vallen, vooral in het noorden en oosten en in de Ardennen. De maxima schommelen tussen 0 graden in de Hoge Venen, 5 à 6 graden in het centrum van het land en 7 graden vlak aan zee bij een matige tot vrije krachtige wind uit westelijke richtingen. Dat meldt het KMI.

In de loop van de nacht klaart de hemel verder open, waardoor de temperaturen overal zakken tot onder of rond het vriespunt en het opletten is voor aanvriezende mist. In de Ardennen kan ook het smeltwater opnieuw aanvriezen, waardoor er ijsplekken op de weg kunnen voorkomen. Bovendien is er ook nog kans op lichte winterse neerslag in het noordwesten van het land. Minima tussen -7 graden in de Ardense valleien en rond of net boven het vriespunt in de rest van het land.

Maandag begint nog bewolkt, maar in de loop van de dag wordt het overal zonnig. In de Ardennen kan het wel mistig blijven bij temperaturen tussen -2 graden in de Ardennen en 6 graden elders. In de loop van de nacht flirt het kwik opnieuw met het vriespunt, waardoor er opnieuw kans is op lokale gladheid.

Ook dinsdag brede opklaringen, al blijft de mist in de Ardennen hardnekkig. De maxima blijven grotendeels dezelfde met -2 graden in de Ardennen en 5 graden in het westen.

Woensdag kans op wat motregen. Het kwik stijgt lichtjes tot 7 à 8 graden. De rest van de week belooft grijs en koud te worden bij maxima die niet boven de 5 graden uitkomen.