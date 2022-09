Bijna 13 procent van Belgische ontwikkelingshulp in 2021 is “schijnhulp” volgens CNCD-11.11.11

Volgens de organisatie is de officiële ontwikkelingshulp (ODA) van België vorig jaar nominaal dan wel gestegen (van 2.033 miljoen in 2020 naar 2.186 miljoen in 2021), maar ging het in vergelijking met het bruto nationaal inkomen (BNI) om een daling: van 0,47 procent ten opzichte van dat BNI in 2020 naar 0,46 procent in 2021. Daarmee blijft ons land ver onder de doelstelling voor 2030 van 0,7 procent steken en zitten we ook nog steeds onder het Europees gemiddelde van 0,49 procent.