Bijna 1.000 journalisten vermoord in 10 jaar tijd, zegt VN

Strafzaak rond moord op Nederland­se journalist Peter R. de Vries moet worden overgedaan

De strafzaak over de moord op de Nederlandse journalist Peter R. de Vries moet opnieuw behandeld worden. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam besloten. Een van de rechters is geëmigreerd, en moet vervangen worden. Daardoor is de samenstelling van de rechtbank veranderd en dat is niet zomaar toegestaan.

3 november