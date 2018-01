Alken Maes 0.0% Gesponsorde inhoud Bieren met 0,0% alcohol worden steeds populairder in de winkel en op café! Aangeboden door Alken Maes

31 januari 2018

14u25 3 De populariteit van bieren met 0,0% alcohol neemt zo snel toe dat er steeds meer te vinden zijn in de supermarkten. Ook op café en op feestjes onder vrienden laten zelfs de grootste bierliefhebbers zich verleiden door een variant met 0,0% alcohol. Het nieuwste product op de markt? Maes 0.0%.

Bier zonder alcohol? Dat is toch niet nieuw, er bestaan er al heel wat ... Ja en nee. Het klopt dat er al bijna dertig jaar alcoholvrij bier op de markt is. Alleen hadden deze producten nog steeds een alcoholgehalte van 0,5 tot 1,2%. Ook qua smaak waren ze voor verbetering vatbaar. De brouwers hadden immers de juiste techniek nog niet gevonden om de alcohol uit het bier te verwijderen zonder de smaak te beïnvloeden. Vandaag kan dat echter wel en maken bieren met 0,0% alcohol massaal hun opwachting in de winkel en op café.

Sterke toename van de algemene consumptie

De vraag is duidelijk aanwezig! Jong en oud hebben heel wat redenen om alcoholvrij bier te drinken, zoals samen met vrienden op café kunnen gaan zonder bang te moeten zijn voor een alcoholcontrole. Op café gaan is volgens een onderzoek door iVox overigens de favoriete activiteit van Belgische mannen wanneer ze samen met vrienden willen ontspannen. Heel wat consumenten zijn er vandaag ook van overtuigd dat bier zonder alcohol beter is voor de gezondheid dan gewoon bier. Gezonder en met mate drinken is een echte basistrend. De consumenten houden van de bierervaring, maar alcohol is niet langer noodzakelijk.

Bovendien vinden ze ook steeds meer dat zelfs een bier met 0,0% alcohol kan zorgen voor plezier en gezelligheid. Dat een dergelijk product leuke en sociale momenten kan opleveren. In die mate zelfs dat het een echte trend wordt. Het resultaat: bars, cafés, discotheken en andere trendy locaties hebben vandaag vrijwel allemaal een of meerdere bieren zonder alcohol op de kaart staan. Onder vrienden klinken met een 0,0%-biertje in de hand is fun en eigentijds, en dat zowel buitenshuis als thuis.

Maes 0.0, de nieuwste telg op de markt

Net op tijd voor het begin van Tournée Minérale wordt een nieuw product gelanceerd op de markt: Maes 0.0, op basis van 100% natuurlijke ingrediënten en met slechts 20 calorieën/100 ml. Een leuke opsteker voor wie besloten heeft om de uitdaging aan te gaan: volgens het iVox-onderzoek neemt een op de vier Belgen deel. Van de ondervraagde personen vindt 22% het jammer dat ze tijdens deze periode minder bezoek krijgen van hun vrienden. Dankzij Maes 0.0 kunnen ze dit jaar samen met de vrienden klinken met een biertje in de hand zonder de uitdaging te laten varen en zonder de sfeer en het plezier te vergallen.