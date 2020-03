Biecht van Vlaanderens jongste moordenaar, die op zijn 16e zijn bompa doodde: “Ik riep dat we weg moesten, maar Gino had de klauwhamer al in de aanslag”

Nu in tijden van corona wordt aangeraden om thuis te blijven, hebben we met z’n allen meer tijd om te lezen. Daarom doken we in ons archief en maakten we een selectie van de beste artikelen van de afgelopen vijf jaar. Vandaag brengen het verhaal van Vlaanderens jongste moordenaar. Hij is sinds afgelopen zomer vrij onder elektronisch toezicht. De nu 34-jarige Guy Claes uit Kontich was 16 toen hij met twee kompanen inbrak bij zijn tante en er een roofmoord pleegde op zijn bompa Gilbert Stynen (71), die onverwacht was binnengekomen. De assisenjury veroordeelde de tiener tot 25 jaar, waarvan hij 18 jaar effectief in de cel zat. Onze reporters Annick Grobben en Patrick Lefelon spraken in juli 2019 met hem. Wat heeft de gevangenis met hem gedaan? Denkt hij nog vaak aan zijn bompa? En ziet hij nog een toekomst voor zichzelf? Lees hier de volledige reeks.