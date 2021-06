Biden wil op NAVO-top in Brussel banden met bondgenoten herstellen: volg hier zijn aankomst

Sint-Pieters-Leeuw Hebben onze Duivels hier levens gered? Porsche rijdt terras van café ‘t Leeuwke aan gort, maar iedereen zit gelukkig binnen om... EK te kijken

13 juni Een bestuurder van een Porsche is zaterdagavond ingereden op het terras van café ’t Leeuwke in Sint-Pieters-Leeuw. Als bij wonder vielen daarbij geen gewonden, want iedereen zat binnen naar de EK-match van de Rode Duivels tegen Rusland te kijken.