Biden tijdens toespraak over Kaboel: “Deze evacuaties kunnen niet worden gedaan zonder dat er hartbrekende taferelen zijn”

“Er is nog een lange weg te gaan en het houdt risico’s in. Terroristen zullen de situatie proberen uit te buiten”, vreest Biden. “Ik wil onze militairen en diplomaten danken. Wat we doen is buitengewoon”, besloot de president.

Vliegtuigen opgevorderd

De achttien opgevraagde vliegtuigen komen van American Airlines, Atlas Air, Delta Air Lines, Omni Air, Hawaiian Airlines en United Airlines, aldus Pentagon-woordvoerder John Kirby. Het Pentagon kan commerciële vliegtuigen opvorderen in het kader van een zogenoemde reservevloot - Civil Reserve Air Fleet of CRAF. Zo’n opvordering is uiterst zeldzaam: het is nog maar de derde keer dat de reserve geactiveerd wordt. De vorige keren gebeurde dat in het kader van missies in Irak, in 1990-91 en 2002-03, aldus het Pentagon.