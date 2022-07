Biden opnieuw in isolatie na positieve coronatest: lijfarts verwijst naar bijwerking van medicijn

Brandweer krijgt bosbrand in noorden van Californië niet onder controle

De bosbrand in het noorden van de Amerikaanse staat Californië, in de buurt van de grens met Oregon, geraakt niet onder controle. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd bijna 8.000 hectare bos extra verwoest door het vuur, en ook zaterdag was de brand niet onder controle.

