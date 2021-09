Biden kondigt vaccinatieverplichting aan voor 100 miljoen Amerikanen: “Geduld raakt op”

UPDATEHet Witte Huis kondigt ingrijpende nieuwe federale vaccin -en testvereisten aan die maar liefst 100 miljoen Amerikanen treffen, ongeveer twee derde van de gehele Amerikaanse beroepsbevolking. Dit in een allesomvattende poging om het aantal vaccinaties stevig op te krikken en de verder oprukkende deltavariant in te dammen.

President Joe Biden lichtte in een bevlogen speech de verschillende nieuwe maatregelen toe. “Dit is een pandemie geworden van de niet-gevaccineerden”, klonk het.

Concreet zal in de grote Amerikaanse bedrijven een coronavaccinatie of een wekelijkse coronatest verplicht worden. Het gaat om bedrijven met meer dan 100 werknemers. Meer dan 80 miljoen werknemers uit de private sector zullen zich dus verplicht moeten laten vaccineren of regelmatig laten testen.

Voorts is er ook sprake van een verplichte vaccinatie voor de zowat 4 miljoen ambtenaren van de federale overheid. Deze maatregel zal ook gelden voor werknemers van onderaannemers in dienst van de staat.

Ook voor werknemers in de gezondheidszorg geldt een verplichting. Vaccinatie zal verplicht zijn voor meer dan 17 miljoen gezondheidswerkers die in een instelling werken en die actief zijn via de Amerikaanse gezondheidsstelsels Medicare en Medicaid.

Amerikaans defensiepersoneel moet zich op dit moment al verplicht laten vaccineren tegen het coronavirus. Sommige lokale Amerikaanse overheden hebben ook al verplichte vaccinaties ingevoerd voor docenten. Dit is het geval in onder meer de steden New York City, Chicago en Los Angeles, evenals in de staat Washington.

Kinderen

Het scholenbestuur van Los Angeles gaat nog verder en besloot - als eerste grote district in de VS - vaccinaties ook verplicht te stellen voor alle schoolgaande kinderen ouder dan 12 jaar. Zij moeten zich voor het einde van het jaar laten vaccineren. De beslissing heeft gevolgen voor zo’n 600.000 leerlingen op 1.200 scholen. Mogelijk zullen andere Amerikaanse steden het voorbeeld van Los Angeles volgen.

Verschillende bedrijven maakten het ook al op eigen houtje verplicht voor medewerkers om zich in te laten enten tegen het virus.

‘Geduld raakt op’

Biden wil met de strengere maatregelen de verdere verspreiding van het coronavirus tegengaan, nu de meer besmettelijke deltavariant in opmars is in zijn land. Daarnaast raakt het geduld van de president op met de ruwweg 80 miljoen in aanmerking komende Amerikanen die nog steeds niet zijn gevaccineerd, ondanks maandenlange beschikbaarheid en stimulerende maatregelen.

“We zijn geduldig geweest, maar ons geduld raakt op”, aldus Biden. “En uw weigering heeft een grote kost voor ons allemaal.” De ongevaccineerde minderheid “kan heel veel schade aanrichten, en dat doet ze ook”. Biden zei dat de maatregelen zij die de volksgezondheid “blokkeren” ertoe moeten aanzetten alsnog een prik te halen.

Biden gaat ervoor zorgen dat coronasneltesten vanaf volgende week drie maanden tegen kostprijs verkrijgbaar zijn. Boetes voor mensen die geen mondkapje dragen in bijvoorbeeld vliegtuigen worden verdubbeld. De president benadrukte het belang van een extra coronaprik voor gevaccineerden, de zogeheten boostershots, die de bescherming tegen het virus moet versterken.

Biden wil met de maatregelen de verspreiding van het coronavirus tegengaan, nu de meer besmettelijke deltavariant in opmars is. De VS tellen momenteel totaal 650.000 sterfgevallen door Covid-19 en afgelopen week ging het land de 40 miljoen bevestigde besmettingen voorbij. Ziekenhuisopnames nemen toe.

