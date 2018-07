Bewoner betrapt inbreker 20 juli 2018

In de Driehoekstraat in Kerksken heeft een bewoner in de nacht van woensdag op donderdag een inbreker op heterdaad betrapt.





De dader, die een zaklamp en koevoet in de hand had, probeerde de woning omstreeks 1.30 uur binnen te dringen. Dat lukte niet. Toen hij betrapt werd, zette hij het op een lopen.





De politie werd meteen verwittigd, maar kon de dief niet meer vinden. De bewoner gaf wel een goede beschrijving. Het gaat om een jongeman met korte, zwarte krullen die zich verplaatste met een donkerkleurige Vespa. Hij droeg een beige helm met blauwe streep in het midden. Wie meer weet, kan zich melden bij de politie. (KBD)