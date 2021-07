Bewolkte, maar overwegend droge zondag

Vanavond en vannacht blijft het droog met vaak brede opklaringen. Op het einde van de nacht komen er stilaan wat meer wolkenvelden in het westen van het land met een kleine kans op een bui in de Westhoek. De minima liggen tussen 12 graden in de Ardennen en 18 graden in het centrum van het land. De wind blijft meestal zwak uit oostelijke richtingen.

Morgen begint nog droog met opklaringen. Geleidelijk worden er stapelwolken gevormd en stijgt de kans op buien. Vooral in de namiddag en avond kunnen de buien intens worden en lokaal vergezeld zijn van onweer. De maxima schommelen tussen 19 graden in de Ardennen en 23 graden in de Kempen. De wind waait zwak tot matig uit oost tot zuidoost en in de namiddag wordt de wind eerder zwak veranderlijk.

Dinsdag wordt het meestal grijs met regelmatig perioden van regen, die intens kan zijn en plaatselijk gepaard kan gaan met onweer. De maxima liggen tussen 17 en 20 graden. De wind is zwak tot matig uit west tot zuidwest, in het westen van het land waait de wind uit noordelijke tot noordwestelijke hoek en vlak aan zee is de wind soms vrij krachtig.

Woensdag krijgen we opnieuw perioden van regen of buien die lokaal onweerachtig zijn. In sommige streken kan er veel neerslag vallen, vooral in de oostelijke helft. Aan de kust en in een groot deel van het noordwesten van het land blijft het wellicht zelfs zo goed als droog met wat zon. De maxima liggen tussen 17 en 21 graden, bij een matige tot vrij krachtige, aan zee soms krachtige wind uit noord tot noordwest.