Bewapende drones en meer F35's: dit is hoe het Belgisch leger er volgens experten zou moeten uitzien

Meer militair personeel, meer materiaal, zoals F35-gevechtsvliegtuigen en bewapende drones, en een deelname aan het antirakettensysteem van de NAVO, dat is wat experten aanraden in een rapport over de toekomst van het Belgisch leger. Het rapport kwam er op vraag van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS).

Het strategisch comité, dat bestaat uit tien experten, stelt woensdag in de Kamer officieel zijn rapport voor. Maar verschillende media, zoals de VRT, ‘La Libre Belgique’ en ‘De Standaard’, brachten al enkele elementen naar buiten.

Zo is het duidelijk dat de experten voorstellen om een stuk verder te gaan dan de huidige strategische visie — die werd opgesteld in 2016 en gericht is op 2030 —, zowel op het vlak van personeel als qua investeringen in materiaal. Anders zouden andere landen België veel te makkelijk economisch en politiek onder druk kunnen zetten, meldt onder andere ‘De Standaard’.

Meer militairen

De experten bestempelen het totaal van 25.000 personeelsleden als onvoldoende. “België kan zijn slagkracht en zijn troepenaantal niet nog verder doen inkrimpen — ons leger is al zeer gespecialiseerd en te veel ingekrompen. De tijd is gekomen om het bereik en de aantallen uit te breiden”, zou volgens de VRT in het rapport te lezen staan. Concreet zou er vooral versterking nodig zijn bij de landmacht en op het domein ‘Cyber’, waar minister Dedonder een aparte component van wil maken.

Volledig scherm © Photo News

Uitgebreid verlanglijstje

Voorts zal Defensie ook over voldoende middelen moeten beschikken. Het strategisch comité zou immers een lange verlanglijst hebben. De vorige regering bestelde al 34 gevechtsvliegtuigen van het type F-35, ter vervanging van de F-16's. Maar dat is te weinig, zeggen de experten. De NAVO wil dat ons land over zeker 45 F-35's beschikt, en daar sluit het strategisch comité zich bij aan. Ze zouden de vliegtuigen ook willen uitrusten met bijkomende wapens, zoals langeafstandsraketten en kruisraketten.

Volledig scherm F-35-gevechtsvliegtuig. © ANP

De experten pleiten ook nog voor de bewapening van de toekomstige MQ-9B Sky Guardian drones, die dan naast verkenningen ook bijvoorbeeld bombardementen zouden kunnen uitvoeren, zegt de VRT. De mogelijkheid om ze te bewapenen bestaat nu al, maar de politiek moet er nog een beslissing over nemen.

Volledig scherm Het dronetype MQ-9B Sky Guardian © BELGAONTHESPOT

Voorts staan de experten achter een deelname aan het toekomstige Frans-Duits programma rond gevechtstanks en de aankoop van nieuwe helikopters en vliegtuigen die verticaal kunnen landen en opstijgen. modellen die vernoemd zouden worden zijn de V-22 en de Airbus H-145. Die laatste zou een goedkoper model zijn dat later vervangen kan worden door een zwaardere helikopter, meldt de VRT.

Volledig scherm V-22 ofsprey © REUTERS

Ten slotte willen de experten deelnemen aan het antirakettensysteem (BMD) van de NAVO. De reden daarvoor zou zijn dat België anders niet in staat is om de internationale hoofdkwartieren van de NAVO en de EU — beide op Belgisch grondgebied — te beschermen tegen raketaanvallen.

Kostenplaatje

Het rapport zou discreet blijven over de extra kosten. De vorige regering zette al extra in op Defensie, het comité wil die lijn doortrekken en ziet de geplande toename van de uitgaven op Defensie tot 1,24 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2024 als een minimum. Ter vergelijking: in coronajaar 2020 ging het om 1,07 procent van het bbp. Volgens de experten moet in toekomst ook worden nagedacht in termen van ‘doelstellingen die gefinancierd dienen te worden’ in plaats van te rekenen in percentages van het bbp.

Politieke reacties

Voor de N-VA-Kamerfractie, die de vorige minister van Defensie leverde, biedt het rapport een basis voor de versterking van ons leger, maar is het nog te voorzichtig en vrijblijvend geformuleerd. Het mag voor N-VA meer zijn. De partij merkt ook op dat ‘China’ erin wordt genoemd bij de uitdagingen die op ons afkomen.

Open Vld-Kamerlid Jasper Pillen heeft het over een goed werkstuk "dat de vinger aan de pols houdt en op de wonde legt”. Hij merkt op dat een actualisering van de strategische visie om de vijf jaar eigenlijk een must is.