Beurzen en olieprijzen tonen herstel na eerdere ‘omikronschok’

Vaccino­loog Pierre Van Damme beant­woordt vragen over de nieuwe omikronva­ri­ant in HLN LIVE: “Wellicht nog meer mensen besmet in ons land”

Enkele dagen geleden werd er een nieuwe coronavariant ontdekt in Zuid-Afrika. Maar hoe bezorgd moeten we precies zijn over die nieuwe omikronvariant? Zijn onze maatregelen voldoende om de strijd tegen de variant aan te gaan? En zijn er nog meer mensen besmet in België? Die vragen beantwoordt vaccinoloog Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen) in HLN LIVE.

9:15