Betoging tegen loonnormwet: alternatieve dienstverlening bij De Lijn, één op vier metro's rijdt in Brussel

De Lijn legt een alternatieve dienstverlenening in en verwacht dat globaal zowat 60 procent van de ritten vandaag gereden zal worden, zo is vernomen van woordvoerster Karen Van der Sype. In sommige regio's zal dat iets minder zijn, tussen de 50 en 60 procent. Het gaat dan om Brugge, Leuven, Oostende, Gent en het tramverkeer in Antwerpen. In andere regio's zal dan weer meer gereden worden: zowat 70 procent van de ritten. Daarbij gaat het om de Westhoek, de Vlaamse Ardennen, Roeselare, de Kempen en Aalst. De Lijn raadt haar reizigers aan om zich vooraf goed te informeren via de website van de openbaarvervoermaatschappij.