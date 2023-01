Betalingsbedrijf PayPal schrapt 2000 banen om kosten te besparen

Ontplof­fing en brand bij bio-ethanolpro­du­cent BioWanze, situatie onder controle

Op de site van bio-ethanolproducent BioWanze, in het Luikse Wanze, heeft zich vanavond een ontploffing voorgedaan. Er is ook brand uitgebroken, maar die is intussen onder controle. Dat meldt de plaatselijke hulpverleningszone.

21:24