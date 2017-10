Betalen we volgend jaar zowaar minder voor elektriciteit? jv

18u13

Bron: Belga 1 thinkstock Zullen we volgend jaar minder betalen voor elektriciteit? Die kans bestaat. Voor het eerst in jaren mogen de distributienetbeheerders van de Vlaamse energieregulator Vreg minder kosten doorrekenen voor stroom. Voor aardgas mogen ze iets meer kosten doorrekenen. Maar of de distributienettarieven effectief zullen dalen, hangt ook van de vervoerde volumes. En dat is onvoorspelbaar.

De netbeheerders mogen de kosten die ze maken voor de uitbouw en het beheer van het distributienet voor elektriciteit in de tarieven meenemen. Het is de Vaamse energieregulator Vreg die beslist hoeveel inkomsten de netbeheerders hiervoor mogen ophalen.



De toegelaten inkomsten in 2018 liggen voor elektriciteit met 2,5 miljard euro ongeveer 3,4 procent onder het niveau van 2017, zo maakt de Vreg bekend. Dat komt vooral omdat de netbeheerders verwachten minder te moeten uitgeven aan steuncertificaten voor bijvoorbeeld groene stroom. Voor aardgas liggen de toegelaten inkomsten met 0,5 miljard euro ongeveer 1,9 procent boven het niveau van 2017.



Betekent dit dat de distributienettarieven - die de helft van de stroomfactuur uitmaken - voor stroom gaan dalen met 3,4 procent of gaan stijgen met 1,9 procent voor aardgas? "Dat is nog niet duidelijk. Er is immers nog een factor die we niet kennen, met name de vervoerde volumes", klinkt het bij de Vreg. Die volumes zijn een belangrijk element in het vastleggen van de distributienettarieven. Een finale beslissing valt begin december.